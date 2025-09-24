Fútbol/Primera.- Osasuna y su fortín examinan al invicto Elche de Sarabia

MADRID, 24 Sep. 2025 (Europa Press) -

El CA Osasuna recibe este jueves (19:30 horas) en El Sadar a un Elche CF que se mantiene como uno de los tres equipos invictos en LaLiga EA Sports, junto a Real Madrid y FC Barcelona, en la sexta jornada del campeonato, en la que los de Alessio Lisci buscan prolongar su racha de seis partidos consecutivos venciendo en su feudo contra la revelación del inicio de curso 25-26.

Pamplona se sigue manteniendo como uno de los campos más difíciles del fútbol español, y los números de los rojillos en casa lo confirman. Osasuna lleva seis partidos seguidos ganando en casa, desde la derrota contra el Getafe en marzo. En ese periodo, ha marcado 10 goles y solo ha encajado 1, superando a equipos que juegan competición europea esta temporada como el Atlético de Madrid o el Rayo Vallecano. Durante este inicio de temporada, ya con el italiano en el banquillo, esta tendencia se ha mantenido. En El Sadar le han ganado a Valencia y Rayo, cayendo en sus tres partidos fuera de casa. De cara a esta sexta jornada, el objetivo es mantener la tendencia y acabar con el invicto del Elche, que no ha perdido ningún partido -dos triunfos y tres empates- desde su vuelta a Primera División.

El equipo local tiene la baja segura del carrilero diestro Valentín Rosier, sancionado tras su expulsión en La Cerámica. Además, el exfranjiverde Juan Cruz es duda tras ser cambiado en el descanso del partido frente al Villarreal por molestias. Estas bajas permitirían entrar a Iker Benito y Jorge Herrando, aunque Lisci también tiene la opción de desplazar al mediocentro Jon Moncayola a la banda. La nota positiva es la recuperación de Moi Gómez, que vuelve a la convocatoria tras perderse dos partidos por lesión.

Por su parte, el equipo de Eder Sarabia llega a Pamplona en un momento prácticamente inmejorable, con las victorias contra Levante y Oviedo y los empates frente a Betis, Atlético y Sevilla que le permitirían, en caso de asaltar El Sadar, escalar hasta los puestos de Liga de Campeones. El equipo ilicitano es la revelación del campeonato, con una propuesta de juego de toque que ha sabido adaptar a la nueva categoría y que le ha permitido ganar los dos duelos directos contra equipos 'de su liga' que han afrontado, ante los también recién ascendidos Oviedo y Levante. En este caso el reto es grande, aunque el Elche ya ha demostrado que no se arruga ante escenarios imponentes, después de lograr sendos empates en el Riyadh Air Metropolitano y el Ramón Sánchez Pizjuán. Ahora, este partido en territorio rojillo se antoja una gran oportunidad para seguir sumando en una visita complicada y mantener el invicto en este inicio de temporada.

Para ello, el técnico vasco recupera al delantero Álvaro Rodríguez y al lateral Adrià Pedrosa, aunque pierde en el centro del campo a Martim Neto por lesión y a Rodrigo Mendoza por su participación con la selección española en el Mundial sub-20 de Chile.

Sus plazas en la medular ilicitana las podrían ocupar el canterano Aly Houary y Marc Aguado. En punta, a pesar de la recuperación del canterano del Real Madrid, lo previsible es que sigan jugando Rafa Mir y André Da Silva, autor del gol del triunfo frente al Oviedo.

CA Osasuna - Elche CF. Cordero Vega (C. Cántabro) 19:30. Real Oviedo - FC Barcelona. Ortiz Arias (C. Madrileño) 21:30.