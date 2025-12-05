Fútbol/Primera.- Oviedo y Mallorca firman un movido empate en el Tartiere

MADRID, 5 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El Real Oviedo y el Mallorca empataron (0-0) este viernes en el inicio de la jornada 15 de LaLiga EA Sports, un choque que tuvo de todo menos goles en el Carlos Tartiere, mejores los locales en el tramo final hasta dos expulsiones en descuento como despedida.

El equipo asturiano demostró una vez más su pobre efectividad en el regreso a Primera, solo siete goles a favor en 15 partidos, y perdonó a un Mallorca que se postula como rival directo por la salvación. El partido fue por barrios, pero estuvo más tiempo en la mano de un Oviedo que puede caer al 'farolillo rojo'.

Los de Luis Carrión destacaron ya en el primer tiempo, aunque Jan Virgili pudo adelantar a los baleares en dos ocasiones. Aarón Escandell otra vez más decisivo para los asturianos, mientras Santi Cazorla movió bien la ofensiva local, sin que Santiago Colombatto, Salomón Rondón o él mismo lograran mover el 0-0.

En la reanudación, el equipo de Jagoba Arrasate, necesitado con 14 puntos, volvió mejor, pero tampoco acertaron ni Antonio Raíllo ni Sergi Darder. La entrada de Haissem Hassan cambió el tercio y el Oviedo pasó a mandar hasta los últimos minutos, pero Lucas Bergstrom se hizo gigante ante Rondón o Fede Viñas.

En plena excitación por buscar el gol perdido, los locales Cazorla y Viñas vieron sendas rojas por ir con los tacos por delante, revisadas por orden del VAR y ante la desesperación del Tartiere. El Oviedo tuvo que firmar el empate y el Mallorca, sin tiempo para aprovechar la superioridad, también.