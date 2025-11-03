Fútbol/Primera. Oviedo y Osasuna se anulan y agudizan sus problemas

MADRID, 3 Nov. 2025 (Europa Press) -

El Real Oviedo y el CA Osasuna empataron (0-0) este lunes en el Carlos Tartiere en el partido correspondiente a la jornada 11 de LaLiga EA Sports, un duelo en el que se notaron las carencias futbolísticas y de pegada de ambos equipos, generando muy poco peligro y dejando el marcador en un empate a nada que sabe mejor a los rojillos, ya que suman el primer punto de la temporada lejos de Pamplona.

El equipo asturiano comenzó con más energía, alentado por su público y sabedor de la importancia de los tres puntos que había en juego, aunque los navarros igualaron el encuentro y gozaron de las mejores ocasiones en la primera mitad. El portero Aarón Escandell se volvió a hacer grande, fue nombrado 'MVP' del partido y anuló el peligro de Osasuna.

Las tornas cambiaron en la segunda mitad, en la que el Oviedo fue superior y llegó más y mejor a la portería de Sergio Herrera. A pesar de ello, sus delanteros no tuvieron el día y fueron incapaces de transformar en acciones de amenaza real sus acercamientos a la zona del área de los visitantes.

El equipo de Luis Carrión entró mejor al partido, consciente de su necesidad clasificatoria, y los primeros acercamientos fueron para los ovetenses, con sendas ocasiones de Ilyas Chaira y Salomón Rondón, en un primer cuarto de hora con muy poco fútbol y excesivas interrupciones.

En el minuto 13, el centrocampista rojillo Lucas Torró se marchó lesionado del terreno de juego, justo después de que los médicos del Real Oviedo tuvieran que suturar una brecha en la cabeza del lateral derecho Nacho Vidal.

Con el paso de los minutos, el CA Osasuna se asentó en el campo y comenzó a merodear la portería defendida por Escandell, sobre todo a balón parado. En una de esas acciones, el portero valenciano tuvo que sacar una buena mano para desviar a saque de esquina un cabezazo de Ante Budimir que a punto estuvo de convertirse en el primer gol del duelo.

Sin embargo, la primera parte se consumió con las defensas imponiéndose a los espesos ataques y el mismo marcador que lucía al inicio del choque.

Tras el paso por vestuarios, el conjunto asturiano mejoró y sumó más control de balón. Las principales llegadas, a pesar de ser escasas, también fueron para los ovetenses, aunque el desacierto fue la tónica constante en todos los ataques. La más clara llegó en el minuto 69, con un centro del lateral zurdo Javi López que remató muy arriba el delantero uruguayo Federico Viñas en el área pequeña.

Los de Carrión monopolizaron el juego en la segunda parte y lograron encerrar a los navarros, que consiguieron pasar del centro del campo en pocas ocasiones y con escasa sensación de peligro, más allá de una galopada individual de Víctor Muñoz que obligó a intervenir a Javi López antes de que rematara Aimar Oroz.

En este contexto de dominio 'carbayón' destacó especialmente el central camerunés Enzo Boyomo, que se impuso a los delanteros carbayones.

Al final, el marcador no se movió y el 0-0 dejó más contentos a los pupilos de Alessio Lisci, que sumaron su primer punto como visitantes en la temporada y se mantienen dos puntos por encima de la zona de descenso. Por el contrario, el conjunto asturiano acumula su cuarto partido seguido sin ganar y cierra la undécima jornada en penúltima posición.