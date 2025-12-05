Fútbol/Primera.- Previa del Athletic Club - Atlético de Madrid

MADRID, 5 Dic. 2025 (Europa Press)

El Atlético de Madrid visita este sábado San Mamés para medirse al Athletic Club, en la jornada 15 de LaLiga EA Sports, un duelo en el que los de Diego Pablo Simeone buscarán reconducir su rumbo en Liga después de caer en la jornada adelantada del pasado miércoles ante el FC Barcelona (3-1), mientras que los leones también están necesitados de un buen resultado en casa tras caer con contundencia frente al Real Madrid (0-3).

San Mamés vivirá su segunda gran noche 72 horas después de recibir al Real Madrid. Un duelo que acabó con los de Valverde goleados y con malas sensaciones. Tampoco saldría muy contento de su duelo de la jornada adelantada en el Camp Nou, donde pese a adelantarse en el marcador acabaría cayendo por 3-1. Una derrota que puso fin a la racha de seis victorias consecutivas en Liga que le había permitido colocarse a tres puntos del liderato.

Por ello, ambos equipos llegan necesitados de sumar los tres puntos al partido a uno de los grandes clásicos de la historia de Primera División. Será la visita número 89 del Atlético de Madrid a la capital del 'Botxo' en Liga, en donde buscará encadenar dos triunfos seguidos en San Mamés por primera vez desde 2016. Y es que, pese a ganar el curso pasado con un gol postrero de Ángel Correa, los pupilos de Simeone han caído en cuatro de sus últimos siete duelos en Bilbao.

Además, la derrota en el Spotify Camp Nou tuvo nefastas noticias en el apartado de bajas para los colchoneros. El 'Cholo' perdió por lesión a dos de sus jugadores más en forma: Álex Baena y José María Giménez. El internacional español estaba siendo crucial en la buena racha del equipo y había abierto el marcador en el estadio azulgrana antes de lesionarse en los isquiotibiales, misma lesión que sufrió el uruguayo, titular en nueve de los últimos 10 partidos de los rojiblancos.

Ambos y Johnny Cardoso, también lesionado ante el Barça, se suman a la bajas ya conocida de Marcos Llorente. Eso sí, la buena noticia para Simeone es que recupera tras cinco partidos a Robin Le Normand, aunque Marc Pubill apunta a ser el compañero de Clément Lenglet en el eje de la zaga. Mientras que por Baena y Cardoso entrarían Koke y Almada, cambios a los que podría unirse la de Antoine Griezmann como compañero en ataque de Julián Álvarez.

El delantero francés siempre es un peligro para el Athletic Club. No en vano es su víctima favorita a la hora de hacer gol. En total, Griezmann ha celebrado 14 tantos frente a los leones --tres con la Real Sociedad, cuatro con el FC Barcelona y siete con el Atlético de Madrid--. Sin embargo, encadena cinco duelos sin hacerlo, siendo su última diana en la victoria liguera de la 2022-23 en el Riyadh Air Metropolitano (1-0).

Enfrente estará un Athletic Club al que le está costando encontrar la regularidad en sus resultados. El triunfo conseguido en el Ciutat de Valencia el pasado fin de semana quedó en el olvido tras un duro correctivo del Real Madrid entre semana. Y es que el equipo de Ernesto Valverde estuvo irreconocible frente a un equipo blanco que llegaba en plena crisis de resultados, recibiendo una goleada que los deja a cuatro puntos del sexto puesto y con un partido más.

Así, el partido ante el Atlético de Madrid se presenta como una oportunidad de oro para recuperar confianza y reconciliarse con una afición que comienza a estar cansada de tanto batacazo en el primer tercio de curso. Y es que los resultados en San Mamés están siendo mucho peores de lo esperado, habiendo sumado únicamente 13 puntos en ocho jornadas, con derrotas dolorosas ante Deportivo Alavés (0-1) y Getafe (0-1) incluidas.

Y para reencontrarse con la victoria será clave que sus principales estrellas brillen a su mejor nivel. Una de ellas, Oihan Sancet, regresará al equipo después de perderse por sanción los dos últimos encuentros ligueros. Pese a ello, su nivel hasta el momento está muy lejos del ofrecido en los últimos cursos, con un sólo gol en los 13 partidos que ha jugado. Tampoco llega en buen momento Nico Williams, que firmó un partido gris encuentro ante el Real Madrid.

Un mal momento individual de sus dos principales catalizadores que está afectando al equipo a nivel ofensivo. A los leones les está penalizando la falta de efectividad de cara a puerta, y son el equipo que menos goles ha marcado en Liga hasta el momento con un balance de -10,3. De hecho, se han quedado sin marcar en tres de sus últimos cuatro partidos.

En lo deportivo, se espera un once bastante reconocible del Athletic Club pese a que el miércoles se juega gran parte de sus opciones en Champions frente al París Saint-Germain. Así, más allá de la vuelta de Sancet al once, Paredes podría formar pareja junto a Aymeric Laporte en el centro de la zaga, mientras que Andoni Gorosabel y Yuri Berchiche regresarían a los laterales. Arriba, Nico Williams, Berenguer y Guruzeta apuntan a repetir arriba.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

ATHLETIC CLUB: Unai Simón; Gorosabel, Paredes, Laporte, Yuri; Galarreta, Jauregizar; Berenguer, Sancet, Nico Williams; y Guruzeta.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Molina, Pubill, Lenglet, Hancko; Simeone, Barrios, Koke, Almada; Griezmann y Julián Álvarez.

--ÁRBITRO: Muñiz Ruiz (C.Gallego).

--ESTADIO: San Mamés.

--HORA: 21.00/Movistar Plus+ y M+ LaLiga.