Fútbol/Primera. Previa del Atlético de Madrid - Oviedo

MADRID, 28 Nov. 2025 (Europa Press) -

El Atlético de Madrid recibe este sábado (21.00 horas) al Real Oviedo en la jornada 14 de LaLiga EA Sports 2025-26 en un duelo al que los rojiblancos llegan con la moral alta tras la victoria 'in extremis' en la Liga de Campeones y alargar una racha de victorias en casa que tratará de mantener antes de su visita al Spotify Camp Nou del próximo martes frente a un equipo carbayón, último, que encadena ya seis jornadas sin ganar.

El feudo colchonero se ha convertido en un fortín infranqueable para todo aquel que viaja a Madrid. Tan solo el Elche ha conseguido puntuar en el Riyadh Air Metropolitano esta temporada (1-1), resultado que no permite a los pupilos de Diego Pablo Simeone contar con un pleno de victorias en casa (9V y 1E).

De lograr los tres puntos contra el Oviedo, sumaría la décima victoria consecutiva en su estadio, un dato que muestra el gran poderío de los rojiblancos en casa, que salen enchufados desde que el árbitro hace sonar su silbato. El Atlético no encadenaba un registro como tal desde el año 2023 cuando logró 20 encuentros seguidos venciendo entre los meses de febrero y diciembre.

Los colchoneros inician esta nueva cita liguera en cuarta posición con 28 puntos (8V, 4E y 1D), a solo cuatro del líder Real Madrid y con el duelo directo ante el FC Barcelona en el horizonte. Pero los del 'Cholo' Simeone quieren llegar al Spotify Camp Nou con la posibilidad de adelantar al conjunto blaugrana y para ello deben evitar sustos ante el colista.

Se verá a un Oviedo con la extrema necesidad de puntuar de tres en tres, algo que no ha conseguido en todo octubre y lo que lleva de noviembre, para soñar con acabar la jornada fuera del descenso. Su última victoria se remonta a finales de septiembre, precisamente a domicilio ante el Valencia (1-2).

Desde esa victoria en Mestalla, el conjunto oviedista solo ha sacado tres puntos de los 18 posibles. Un pobre registro que provocó incluso la destitución de Veljko Paunovic en favor de Luis Carrión, pero que no ha cambiado el rumbo de equipo. La llegada del técnico catalán aún no ha tenido el efecto esperado en un Oviedo que tan solo ha marcado en su encuentro liguero ante el Girona (3-3) con él en el banquillo.

Carrión, que vive su segundo periplo en la capital asturiana, sigue sin conocer la victoria en la máxima categoría del fútbol español, 14 partidos (9 con la UD Las Palmas y 5 con el Oviedo) y viaja a Madrid al frente del equipo que menos goles ha marcado en lo que va del campeonato.

Pero el club asturiano saltará al Metropolitano con la esperanza de sacar un buen resultado pese a que la empresa resulta difícil. A su favor está el ejercicio de resistencia mostrado en la pasada jornada ante el Rayo Vallecano, manteniendo su portería a cero por tercera vez en toda la temporada, para lograr un meritorio punto. Por ello, tratará de sorprender siendo el primer equipo en ganar en el estadio rojiblanco esta campaña.

Para este enfrentamiento, Simeone tendrá la duda en portería hasta última hora. Jan Oblak ha completado las sesiones previas al encuentro sin problema, pero su titularidad está en el aire. De ser baja, se sumaría a la de Marcos Llorente y previsiblemente a la de Robin Le Normand, que ya toca balón.

Quien sí sería de la partida es Julián Álvarez, que lleva 7 goles en la competición doméstica y viene de abrir el marcador entre semana ante el Inter de Milán en un compromiso de la Champions League.

Además, si el cuadro rojiblanco ve puerta este sábado en el Metropolitano, habrá marcado en sus primeros 14 encuentros de una campaña de Liga por primera vez desde la temporada 1978-79. Un aliciente más si cabe para los colchoneros.

Por su parte, Luis Carrión no podrá contar con los lesionados Javi López, Álvaro Lemos, Oviemuno Ejaria y Brandon Domingues, así como al sancionado Ilyas Chaira, que vio la tarjeta roja directa ante el cuadro vallecano. El lugar del marroquí lo podría ocupar Haissem Hassan, que no es titular desde la jornada 9 ante el RCD Espanyol.

FICHA TÉCNICA. --POSIBLES ALINEACIONES. ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Molina, Lenglet, Giménez, Ruggeri; Simeone, Barrios, Koke, Baena; Griezmann y Julián Álvarez. OVIEDO: Escandell; Nacho Vidal, Costas, Carmo, Alhassane; Colombatto, Dendoncker; Hassan, Cazorla, Viñas; y Rondón. --ÁRBITRO: García Verdura (C. Catalán). --ESTADIO: Riyadh Air Metropolitano. --HORA: 21.00/DAZN.