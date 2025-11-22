Fútbol/Primera. Previa del Elche - Real Madrid

MADRID, 22 Nov. 2025 (Europa Press) -

El Real Madrid CF se enfrenta este domingo (21.00 horas) al Elche CF en la jornada 13 de LaLiga EA Sports 2024-25, un duelo tras el parón internacional al que los blancos llegan con dudas tras la derrota en Liverpool y el pinchazo en Vallecas, para ahora defender su corta renta en el liderato frente a un conjunto ilicitano invicto en casa, pero inmerso en una mala dinámica, que quiere seguir lejos del descenso y mirar a Europa.

El Martínez Valero recibe más de tres años después de la última vez al Real Madrid en la máxima categoría del fútbol español. Y lo hace con la envidiable condición de invicto como local (3V y 3E), con solo tres goles en contra, mientras el equipo de Xabi Alonso ha mostrado una preocupante fragilidad fuera de casa en este inicio de temporada.

Y es que los blancos se fueron al parón con dos ganchos directos al mentón en forma de derrota y empate, ambos a domicilio. El primero, ante el Liverpool en Anfield, donde Thibaut Courtois evitó una goleada 'red' en la primera derrota del Real Madrid en esta Champions, dejando una imagen alarmante. Y la situación no mejoró en Vallecas, donde el equipo merengue volvió a sufrir para crear peligro en el segundo partido consecutivo sin ver puerta, algo que no ocurría desde mayo de 2023.

Ahora con 31 puntos, 3 de ventaja sobre el FC Barcelona en la tabla tras el empate en Vallecas, los blancos no pueden permitirse otro pinchazo que dé alas a los blaugranas en la lucha por la primera plaza. Y para ello deben recuperar al Kylian Mbappé letal de jornadas anteriores -es el 'pichichi' con 13 dianas y había marcado en las ocho jornadas anteriores- y volver a encontrar la fluidez en el centro del campo.

Así, Xabi Alonso debe encontrar al fin el sitio ideal de Jude Bellingham en un sistema en el que Fede Valverde, si su estado físico se lo permite, volvería a la medular por la recuperación completa de Trent Alexander-Arnold en el carril derecho. Aurélien Tchouaméni es duda, por lo que Eduardo Camavinga, con menos poso y más dinamismo, podría actuar de pivote, mientras Arda Güler seguirá haciendo de pegamento y creador de juego.

Antonio Rüdiger continúa recuperándose de una lesión muscular y Éder Militao también estará ausente, lesionado en el aductor, por lo que la pareja de centrales apunta a ser Raúl Asencio y Dean Huijsen. Se espera también que Courtois esté disponible pese a sus molestias.

Pero jugadores como Andriy Lunin, David Alaba, Dani Ceballos o Brahim Díaz esperan su turno su hay algún contratiempo de última hora.

La misión de la plantilla blanca es terminar 2025 con más certezas que dudas, continuando el proceso de construcción de una identidad fuerte y reconocible y, todo ello, sin dejarse puntos en un mes cargado de partidos. En total, nueve compromisos en 27 días, hasta el 20 de diciembre, cinco de Liga -Elche, Girona, Athletic Club, Alavés (fuera de casa), Celta y Sevilla (en casa)-, dos de Champions -Olympiacos (a domicilio) y Manchester City (como local)- y el estreno en Copa del Rey.

La primera prueba, el Martínez Valero de un Elche que no gana en Liga desde el 28 de septiembre, pero que está invicto en casa y tiene en su feudo un argumento para creer en la machada. Sin embargo, un gran inicio doméstico les permite estar undécimos en la tabla con 15 puntos, 5 por encima del descenso y a tres de puestos europeos.

El Real Madrid se enfrenta a un equipo de autor con Eder Sarabia como creador. Es un recién ascendido que se mueve bien en el riesgo, sin vértigo y valiente con balón. Solo el Espanyol y el Athletic Club han conseguido secar a un equipo ilicitano que presenta en el delantero Rafa Mir su principal amenaza ofensiva. El ariete suma cuatro dianas en Liga, aunque solo una en los últimos ocho partidos.

En el Elche saben que una derrota les mete en problemas clasificatorios, y para evitarlo deben evitar que el Real Madrid sume un triunfo que permita al conjunto blanco igualar su mejor registro de puntos en 13 partidos de Liga desde la temporada 2011-12, en la que salieron campeones.

Los de Sarabia tienen presente que históricamente no salen muy bien parados ante el Real Madrid, al que no ganan desde marzo de 1978, y en los últimos 14 enfrentamientos en Liga solo ha conseguido 2 empates. En el terreno deportivo, la única baja para el técnico vasco es la de Josan Ferrández, por lo que podrá colocar su once tipo, con la duda de si Víctor Chust aparece como titular, si el acompañante de Mir es André Silva o Álvaro Rodríguez y si Iñaki Peña le quita el puesto a Dituro en portería.

--POSIBLES ALINEACIONES:

ELCHE: Dituro; Chust, Affengruber, Bigas; Núñez, Febas, Aguado, Mendoza, Valera; André Silva y Rafa Mir.

REAL MADRID: Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, Huijsen, Carreras; Valverde, Camavinga, Güler, Bellingham; Mbappé y Vinícius.

--ESTADIO: Martínez Valero.

--HORA: 21.00/Movistar Plus+ y M+ LaLiga.