Fútbol/Primera.- Previa del FC Barcelona - Athletic Club

BARCELONA, 21 de noviembre de 2025 (Europa Press)

El FC Barcelona recibe este sábado (16.15 horas) al Athletic Club en el Spotify Camp Nou, en la decimotercera jornada de LaLiga EA Sports, en el que será el estreno del nuevo estadio blaugrana, que volverá a abrir sus puertas con un duelo lleno de morbo tras el frustrado fichaje de Nico Williams por el Barça, que podría empatar en el liderato con el Real Madrid en caso de lograr la victoria.

Tras una larga espera de 909 días, el conjunto 'culer' regresa al Camp Nou, y lo hace con un duelo de primer nivel ante el Athletic Club. El equipo bilbaíno intentará arruinar la fiesta blaugrana en un encuentro muy importante para ambos clubes. El Barça buscará igualar al Real Madrid en el liderato, mientras que los de Ernesto Valverde tienen que ganar para no alejarse más de los puestos de Liga de Campeones.

El equipo de Hansi Flick logró un triunfo muy importante frente al Celta de Vigo (2-4) antes de irse al parón de selecciones. Esta victoria y el tropiezo del Real Madrid frente al Rayo Vallecano (0-0) permitió a los blaugranas reducir la diferencia a tres puntos, antes de afrontar la ansiada vuelta al nuevo Spotify Camp Nou con esa posibilidad de, ni que sea por unas horas, igualarse al eterno rival como colíder.

Pero este no será el único regreso que habrá en el duelo de este sábado, ya que el técnico alemán podrá volver a contar con dos jugadores muy importantes como son el portero Joan Garcia y el extremo Raphinha. Ambos futbolistas se lesionaron en la victoria frente al Real Oviedo (1-3) del pasado 25 de septiembre, y desde entonces no han regresado al equipo, que ha notado mucho sus ausencias, especialmente la del guardameta catalán.

En los nueve partidos que se ha perdido por lesión, el Barça no ha dejado en ninguna ocasión la puerta a cero, encajando un total de 17 goles. Su sustituto Wojciech Szczesny no ha rendido a mal nivel, pero no ofrece la misma seguridad que el de Sallent. Por otro lado, la vuelta de Raphinha es muy importante por su nivel en ataque y la intensidad en la presión, que por el momento está muy lejos de la mostrada el curso pasado.

Tal y como ha confirmado Flick en la rueda de prensa previa al encuentro, Joan Garcia será el portero titular, mientras que Raphinha comenzará en el banquillo. El que sí que estará en el once titular será Lamine Yamal, que abandonó la concentración de España tras conocer la selección el tratamiento "invasivo" de la pubalgia que está llevando a cabo en el Barça.

El futbolista de Rocafonda, quien promete dar muchas alegrías en este regreso al Spotify Camp Nou, se reencontrará con su amigo Nico Williams después del frustrado fichaje del extremo navarro por el Barça. Por segundo verano consecutivo, el club blaugrana intentó su incorporación, pero el '10' rojiblanco decidió rechazar la oferta y acabó renovando con el Athletic.

Al igual que Lamine, Nico también está sufriendo molestias de pubalgia que están lastrando su rendimiento esta temporada, aunque viene de hacer el gol de la victoria frente al Real Oviedo. Este triunfo fue muy importante para el conjunto de Ernesto Valverde, que acumulaba tres derrotas consecutivas y que está notando la exigencia de disputar la Liga de Campeones.

El técnico bilbaíno también tendrá la buena noticia del regreso de Oihan Sancet, quien se lesionó en el derbi frente a la Real Sociedad y que ha entrado en la convocatoria para el duelo de este sábado en el Camp Nou. Sin embargo, no se espera que el mediapunta sea titular, con vistas a reservarle de cara al importante duelo de 'Champions' del martes en el campo del Sparta de Praga.

Aunque el Athletic debe empezar a sumar en LaLiga EA Sports, donde está situado en la séptima posición a ocho puntos del Atlético de Madrid, que ocupa la última plaza que da acceso a la Liga de Campeones. El conjunto bilbaíno no gana en el Camp Nou desde el 2001, por lo que un triunfo en el estreno del campo blaugrana sería un golpe de efecto.

Por su parte, el Barça intentará tener la mejor inauguración posible de su flamante nueva casa, aunque todavía en construcción, y lograr ante los casi 45.000 espectadores privilegiados de ir al estreno los tres puntos que le permitan empatar de forma momentánea con el Real Madrid. Mientras que el Athletic buscará arruinar esta fiesta en un duelo marcado por el morbo de la posible presencia de Nico Williams en la que pudo haber sido su casa.

FICHA TÉCNICA.

POSIBLES ALINEACIONES:

FC BARCELONA: Joan Garcia; Koundé, Araujo, Cubarsí, Balde; Eric Garcia, Dani Olmo; Lamine Yamal, Fermín, Ferran Torres; y Lewandowski.

ATHLETIC CLUB: Unai Simón; Gorosabel, Paredes, Vivian, Yuri; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; Nico Williams, Unai Gómez, Robert Navarro; y Berenguer.

ÁRBITRO: Aún por confirmar.

ESTADIO: Spotify Camp Nou.

HORA: 16.15/DAZN.