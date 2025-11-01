Fútbol/Primera. Previa del FC Barcelona-Elche CF

BARCELONA, 1 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El FC Barcelona recibe este domingo (18.30 horas) al Elche CF en el Estadi Olímpic Lluís Companys, en la undécima jornada de LaLiga EA Sports, a la que los blaugrana llegan tras la dura derrota (2-1) frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, de la que esperan recuperarse frente al conjunto ilicitano, que, después de su ilusionante arranque, tampoco llega en su mejor momento al sumar tres partidos sin ganar.

Los de Hansi Flick, quien volverá a sentarse en el banquillo tras cumplir su partido de sanción en el Clásico, se vieron muy superados en casa del eterno rival y líder de la Liga. Las numerosas bajas condicionaron enormemente el planteamiento del técnico alemán, que para este duelo frente al Elche espera volver a contar con Robert Lewandowski y Dani Olmo después de entrenarse con normalidad.

Quien no estará será Pedri, tras su expulsión frente al Real Madrid, y además con lesión muscular en la pierna izquierda que le podría tener unas seis semanas de baja, más problemas que han alimentado la sombra de la duda acerca de la preparación física de la plantilla. La baja del centrocampista canario es fundamental para el técnico blaugrana, quien pierde al jugador que más ha utilizado (72 partidos) desde su llegada. En su lugar se espera que entre Marc Casadó, quien acompañaría a Frenkie de Jong en el doble pivote.

REGRESO DE IÑAKI PEÑA Y FORT

Por el contrario, el Elche llega a Barcelona sin ninguna ausencia y con los cedidos por el club blaugrana Iñaki Peña, que apunta a titular en la portería después de su brillante actuación en Cornellá en detrimento de Matías Dituro, y Héctor Fort, además del extécnico 'culer' Eder Sarabia al mando.

Este Elche muy 'blaugrana' fue una de las sensaciones positivas en el arranque del campeonato en su retorno a la élite. El preparador bilbaíno fue el segundo de Quique Setién en el final de la temporada 2019-20. Tras el 2-8 del Bayern de Múnich del propio Flick, arrancó su etapa como entrenador principal en el FC Andorra, antes de llegar al Elche y lograr la pasada temporada el ascenso a Primera División.

El conjunto ilicitano está siendo una de las revelaciones de este inicio de Liga tras arrancar la competición con tres victorias y cuatro empates. La primera derrota llegó frente al Deportivo Alavés (3-1) hace dos jornadas y desde entonces no ha vuelto a ganar, empatando (0-0) en el Martínez Valero con el Athletic Club y cayendo (1-0) en su último encuentro frente al RCD Espanyol.

Los de Sarabia rompieron esta pequeña mala racha el pasado miércoles en la Copa del Rey. Con tres goles en la primera parte, el conjunto ilicitano sentenció su encuentro frente a la Unión Deportiva Los Garres (0-4) y pudo dar descanso a varios de sus jugadores más importantes de cara a este duelo en Montjuïc.

El Elche intentará repetir los buenos resultados que logró a domicilio en sus visitas al Riyadh Air Metropolitano y Sánchez Pizjuán contra el Atlético de Madrid (1-1) y Sevilla (2-2), en los que anotaron Rafa Mir y André Silva, que suman siete goles y son su principal baza ofensiva. El central austriaco David Affengruber lidera una defensa que encaja pocos goles -diez tantos, la cifra más baja tan solo superada por el Deportivo Alavés, con 9-, el centrocampista Aleix Febas es su principal baluarte 'rompiendo' líneas y el internacional sub-20 Rodrigo Mendoza, el 'Pedri' del Elche por su habilidad en el regate. UNA 'SEQUÍA' DE MEDIO SIGLO El Barça no quiere perder de vista el liderato mientras el Elche confía en seguir pegado a la zona europea. Un buen arranque ilicitano que se vería reforzado en caso de puntuar en Barcelona, algo que el Elche no logra desde 1975. En 24 partidos en Primera entre Barça y Elche en la capital catalana, el equipo 'culer' ha ganado 17 y ha habido 7 empates. No obstante, Eder Sarabia sueña con asaltar la montaña de Montjuïc y ahondar en la herida de uno de sus exequipos para seguir haciendo historia en el club de la franja verde. "Si no creyera que podemos ganar en casa me quedaría en casa", apuntó el mejor técnico de LaLiga EA Sports en septiembre. La solidez defensiva será una de las claves para el conjunto franjiverde, que intentará aprovechar las posibles dudas que pueden aparecer en el equipo blaugrana. En cambio, el Barça intentará olvidar el tropiezo sufrido en el Clásico y volver a la senda de la victoria en el que podría ser el último partido en Montjuïc antes concluir su éxodo y regresar al Spotify Camp Nou. FICHA TÉCNICA. POSIBLES ALINEACIONES. FC BARCELONA: Szczesny; Koundé, Araujo, Cubarsí, Balde; De Jong, Casadó; Rashford, Fermín, Lamine Yamal; y Ferran Torres. ELCHE CF: Iñaki Peña; Núñez, Chust, Affengruber, Bigas, Valera; Febas, Aguado, Mendoza; André Silva y Rafa Mir. ÁRBITRO: Sesma Espinosa (C.Riojano). ESTADIO: Estadi Olímpic Lluís Companys. HORA: 18:30/DAZN.