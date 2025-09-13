Fútbol/Primera.- Previa del FC Barcelona - Valencia CF

BARCELONA, 13 Sep. 2025 (Europa Press) -

El FC Barcelona recibe este domingo (21.00 horas), sin Lamine Yamal, al Valencia CF en el Estadi Johan Cruyff, en el encuentro correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga EA Sports, un duelo que debería haber sido el de la inauguración del renovado Spotify Camp Nou, pero que finalmente se disputará en el estadio del filial blaugrana, donde el equipo ‘culer’ no puede permitirse un nuevo tropiezo tras empatar el último partido (1-1) frente al Rayo Vallecano.

El escenario del choque de este domingo ha sido el gran tema de discusión de toda la semana, con LaLiga realizando inspecciones para asegurarse de que el Johan Cruyff cumplía con todos los requisitos para acoger el partido. Finalmente, el estadio del filial blaugrana ha sido declarado apto para albergar el choque, en el que el equipo ‘culer’ necesita volver a la senda de la victoria y recuperar sensaciones. Lo hará, sin embargo, sin su gran emblema: Lamine Yamal.

La estrella azulgrana regresó de la concentración con la selección española con problemas en el pubis, que le impedirán formar este domingo y que le harán ser duda para el primer duelo de 'Champions' ante el Newclastle. "No estará disponible para mañana. Es una lástima porque jugó con la selección con dolor. Jugó 79 y 73 minutos en cada partido, y entre los partidos no estuvo entrenando, y eso no es preocuparse de los jugadores.

La selección española tiene el mejor equipo del mundo y los mejores jugadores del mundo en cada posición, son increíblemente buenos. Quizás habría que preocuparse más de los jugadores, es una noticia que me entristece", declaró Hansi Flick en rueda de prensa.

Sin Lamine, el Barça deberá centrarse en recuperar su mejor versión. En el último duelo antes del parón de selecciones, hizo un partido muy discreto ante el Rayo Vallecano, en el que a pesar de empatar y dejarse dos puntos, lo mejor fue el resultado. Este empate confirmó un inicio de temporada discreto del equipo blaugrana, que aunque ha logrado dos victorias en tres partidos, está aún lejos del nivel desplegado el año pasado.

Con el objetivo de mostrar una versión más parecida a la del curso pasado, el Barça se mide este domingo al Valencia, un equipo al que ha conseguido vencer en sus últimos cuatro enfrentamientos. Los dos últimos duelos fueron a principios de este año y acabaron con goleada blaugrana (0-5 en la Copa del Rey y 7-1 en Liga).

Sin embargo, el equipo dirigido por Carlos Corberán ha cambiado mucho desde entonces, siendo uno de los mejores equipos de la competición desde su llegada al banquillo el pasado mes de diciembre. En su último duelo antes del parón, el Valencia logró una gran victoria (3-0) frente al Getafe, sumando su primer triunfo del curso y ofreciendo buenas sensaciones delante de su afición.

De cara a esta visita a la Ciudad Condal, el técnico valenciano tendrá toda la plantilla a su disposición, recuperando al lateral y capitán del equipo José Luis Gayà tras su expulsión en el duelo de la segunda jornada frente al Osasuna. Mientras que Hansi Flick tendrá más problemas para diseñar el once titular, al contar con varias bajas importantes, además de la de Lamine Yamal.

La primera es la de Alejandro Balde, quien sufrió la semana pasada una pequeña lesión en el bíceps femoral y se perderá los próximos encuentros, empezando por el de este domingo frente al Valencia. La baja del lateral se suma a la de Gavi, quien ya se perdió el último duelo frente al Rayo Vallecano por una molestias en la rodilla y que está pendiente de una posible intervención de menisco, como confirmó el seleccionador español, Luis de la Fuente.

Mientras que el conocido como 'virus FIFA' también ha tenido efecto en el Barça, con Frenkie de Jong lesionándose en el duelo de Países Bajos frente a Polonia. El neerlandés no estará ante el equipo 'che' por una lesión muscular, y es duda para el debut del próximo jueves en la Liga de Campeones frente al Newcastle. En su lugar entrará presumiblemente Marc Casadó, quien ya fue su sustituto en el duelo de la segunda jornada frente al Levante.

Mientras que Gerard Martín ocupará el lateral izquierdo ante la baja de Balde, con Jules Koundé jugando en el otro carril y Eric García en la posición de central acompañando a Pau Cubarsí. Al disponer de varios días de descanso antes del debut en 'Champions' en St James' Park, no se espera que Hansi Flick introduzca rotaciones en el once titular, salvo la de Marcus Rashford por Lamine Yamal.

Estas son las principales incógnitas del técnico alemán de cara al duelo de este domingo, en el que el Barça tendrá que hacerse fuerte en el discutido Johan Cruyff y lograr los tres puntos. Enfrente tendrá al Valencia que llega con ganas de vengarse de las duras derrotas sufridas la temporada pasada y lograr un buen resultado que confirme su buen inicio de temporada.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

FC BARCELONA: Joan García; Koundé, Eric García, Cubarsí, Gerard Martín; Casadó, Pedri; Rashford, Dani Olmo, Raphinha; y Lewandowski.

VALENCIA CF: Agirrezabala; Foulquier, Diakhaby, Tárrega, Copete, Gayà; Santamaria, Javi Guerra; Rioja, Danjuma y Diego López.

--ÁRBITRO: Cuadra Fernández (C.Balear).

--ESTADIO: Estadi Johan Cruyff.

--HORA: 21.00/Movistar LaLiga.