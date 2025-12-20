Fútbol/Primera.- Previa del Girona - Atlético de Madrid

MADRID, 20 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Atlético de Madrid visita este domingo (14.00) al Girona en la jornada 17 de LaLiga EA Sport en peligro de ceder quizá demasiado terreno con el liderato antes del parón por Navidad, mientras el cuadro catalán confía en despedir el 2025 fuera del descenso.

Antes de pensar en las Fiestas, ambos equipos tienen un compromiso importante en Montilivi. Para los de Diego Pablo Simeone, a nueve puntos del líder FC Barcelona, la necesidad de ganar es clara para seguir siendo un candidato al título cuando aún no se ha cerrado la primera vuelta del campeonato.

Mientras, al equipo de Míchel, que marca el descenso con 15 puntos, le gustaría comerse el turrón fuera de esa zona roja que tanto angustia esta temporada. Los locales llegan con el subidón de su remontada a la Real Sociedad en la pasada jornada y tendrán además a su favor el gran ambiente de su estadio.

Los de Míchel van a remolque de un mal inicio de campaña y en Montilivi es donde están cimentando esa reacción. El cuadro catalán no pierde en casa desde hace tres meses y, su última actuación, fue un trabajado empate contra el Real Madrid. Así las cosas, el Atleti sabe lo que le espera, una visita sin respiro.

Los del 'Cholo' solventaron su estreno en Copa del Rey esta semana ante el Atlético Baleares y, la semana pasada, recuperaron la senda de la victoria en Liga contra el Valencia. El equipo rojiblanco, sólido en Champions como demostró con un 2-3 al PSV, se recuperó en el campeonato doméstico de las derrotas contra FC Barcelona y Athletic Club, pero en la tabla está descolgado.

Barça (43 puntos), Real Madrid (39) e incluso Villarreal (35 pero con dos partidos menos) van a un ritmo superior que un Atlético (34) que viene tirando en los últimos partidos de Antoine Griezmann. El francés, como el capitán Koke salieron al rescate del último bache, mientras Julián Álvarez recupera la pegada que necesita su equipo junto con la de un Alexander Sorloth que marcó un 'hat-trick' en la última visita colchonera a Girona.

En cuanto a la disponibilidad de plantilla, el 'Cholo' ve cerca la recuperación de Marcos Llorente, Álex Baena y José María Giménez. El técnico argentino no puede contar con Clement Lenglet, lesionado esta semana en Copa con un esguince de rodilla. Por su parte, Míchel mantiene los problemas de una enfermería bastante llena: Abel Ruiz, Portu, Van de Beek, David López, Juan Carlos, Krapyvtsov y Stuani. Además, Azzedine Ounahi se marchó a la Copa África.

Arnau Martínez es el nuevo pilar de un Girona que, después de competir a Madrid y FC Barcelona, contra el que perdió en el minuto 93, busca un segundo triunfo seguido clave y motivador. Con enero llegarán la Supercopa, el desenlace de la fase liga de la Champions y más presión en Liga pero, partido a partido, los de Diego Pablo Simeone quieren lo primero terminar bien el 2025.

FICHA TÉCNICA: --POSIBLES ALINEACIONES: GIRONA: Gazzaniga, Arnau, Vitor Reis, Blind, Álex Moreno; Witsel, Iván Martín, Lemar; Bryan Gil, Tsygankov y Vanat. ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak, Marc Pubill, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Koke, Barrios, Giuliano, Nico; Julián Álvarez y Sorloth. --ÁRBITRO: José Luis Guzmán (C.Andaluz). --ESTADIO: Montilivi. --HORA: 14.00/Movistar LaLiga.