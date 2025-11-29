Fútbol/Primera. Previa del Girona - Real Madrid

MADRID, 29 Nov. 2025 (Europa Press) -

El Real Madrid visitará este domingo (21.00 horas) al Girona FC en la jornada 14 de LaLiga EA Sports, duelo al que los madrileños llegarán acuciados por el triunfo del FC Barcelona pero reforzados por su triunfo de Champions League en Atenas con el 'póker' de un letal Kylian Mbappé, aunque las dudas defensivas siguen presentes y enfrente tendrán a un adversario que sigue en descenso con la irregularidad como gran enemigo.

Montilivi recibe al conjunto de Xabi Alonso, que cortó este miércoles su racha de tres partidos sin ganar —y solo dos goles a favor— gracias a su 3-4 ante Olympiacos, con protagonismo para Mbappé en El Pireo por sus cuatro dianas junto a un inspirado Vinícius Júnior. Los merengues recuperaron actitud y hambre para darse un festín ofensivo y animarse tras el primer bache deportivo a las órdenes de su técnico tolosarra.

En la anterior jornada de Liga, los pupilos de Alonso volvieron en Elche a adolecer, como en Anfield (derrota por 1-0) y Vallecas (empate a cero), de un ritmo bajo y preocupante falta de ideas en la construcción. Ni Mbappé parecía estar fino, hasta que se desquitó en Atenas para ahora llegar entonado a un escenario en el que ya mojó el curso pasado, cuando el equipo blanco venció fácil por 0-3.

En El Pireo, aunque con muchos espacios por el planteamiento valiente de José Luis Mendilibar, encontró esa chispa ofensiva, después de un inicio de curso que sigue generando dudas fuera de casa. Sobre todo, a nivel defensivo, después de que los griegos terminaran apretando, rondando la veintena de remates, ante una zaga madridista frágil, aunque debilitada por las lesiones.

Solo Raúl Asencio parece estar al 100% en el eje de la zaga y Dean Huijsen podría llegar bien tras sus molestias. Esto devolvería a Álvaro Carreras al carril izquierdo, con Trent Alexander-Arnold repitiendo por la derecha. En la medular, Alonso podría introducir cambios, como Eduardo Camavinga dando descanso a Aurélien Tchouaméni en el pivote y dando entrada a Dani Ceballos por Arda Güler o Jude Bellingham.

La misión de los blancos: mantener la producción ofensiva y volver a la senda de la fiabilidad para recuperar la cima de la clasificación, provisionalmente en manos del Barça tras batir (3-1) al Alavés. Mientras cierto ruido rodea al 'staff' técnico, desde la plantilla saben que los buenos resultados son argumentos para alejar ese runrún. Y esto, en un calendario repleto de compromisos como visitante hasta final de año, con la visita a San Mamés del próximo miércoles como otro examen exigente.

Por su parte, el Girona de Míchel Sánchez necesita dar un golpe en la mesa en casa para abandonar los puestos de descenso. Ahora posee 11 puntos, aunque encadena dos encuentros sin perder, después de vencer al Alavés (1-0) y sacar un buen punto en La Cartuja frente al Betis (1-1) en la jornada más reciente.

El equipo 'gironí' ha mejorado respecto al negativo inicio de curso —no ganó ninguno de los siete primeros partidos (4V y 3E)—, muy afectado por su escasa efectividad, solo con tres goles a favor en esos siete duelos. Desde entonces, solo ha perdido con el Barça y el Getafe en seis encuentros, pero solo ha sumado dos triunfos desde principios de octubre, por lo que sumar de tres en tres empieza a ser de urgencia.

Y es que el mayor enemigo del plantel de Míchel en este 2025 es su irregularidad, porque es incapaz de encadenar dos triunfos seguidos desde el mes de enero. El conjunto catalán ha construido buenas fases de juego, pero las desconexiones atrás han sido muy dañinas a nivel de puntuación, también afectada por las bajas en zonas claves.

Cristian 'Portu' y Donny Van de Beek no están disponibles, y Daley Blind, Thomas Lemar y David López son duda, mientras Alejandro Francés parece haber dejado atrás su esguince de tobillo. Mientras que en el conjunto blanco Dani Carvajal sigue fuera, mientras que Antonio Rüdiger, Franco Mastantuono y Éder Militão pueden volver. Sí reaparecerá el meta Thibaut Courtois, baja en Grecia por una gastroenteritis.

FICHA TÉCNICA.

POSIBLES ALINEACIONES:

GIRONA: Gazzaniga; Arnau Martínez, Vitor Reis, Blind, Álex Moreno; Ounahi, Witsel, Iván Martín; Tsygankov, Vanat y Bryan Gil.

REAL MADRID: Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, Huijsen, Carreras; Valverde, Camavinga, Güler, Bellingham; Mbappé y Vinícius.

ÁRBITRO: De Burgos Bengoetxea (C.Vasco).

ESTADIO: Montilivi.

HORA: 21.00/M+ LaLiga.