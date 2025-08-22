Fútbol/Primera.- Previa del Levante UD - FC Barcelona

BARCELONA, 22 Ago. 2025 (Europa Press) -

El FC Barcelona visita este sábado (21.30 horas) al Levante UD en el Ciutat de València, que tres años después volverá a albergar un encuentro de la máxima categoría, en la segunda jornada de LaLiga EA Sports, un partido al que el conjunto azulgrana llega advertido después de haber caído en el estadio valenciano en varias ocasiones en los últimos años.

En sus últimas seis visitas al recinto granota, el Barça tan solo ha logrado la victoria en dos ocasiones. En el enfrentamiento más reciente disputado hace tres años, el club catalán venció en el tiempo de descuento (2-3) gracias a un gol del delantero neerlandés Luuk de Jong. Sin embargo, muchas cosas han cambiado en el equipo 'culer' desde entonces, con la aparición de muchos nuevos futbolistas y el cambio de Xavi Hernández por Hansi Flick en el banquillo.

El técnico alemán no acabó del todo satisfecho tras la victoria (0-3) frente al RCD Mallorca en la primera jornada, asegurando que quería ver "otra actitud" por parte de sus futbolistas, que bajaron mucho el nivel de intensidad después de sentenciar el encuentro en la primera parte, tras el 0-2 y con las dos expulsiones que sufrió el conjunto bermellón.

Es por ello que espera ver una mejor versión del Barça en el Ciutat de València, donde se medirá a un equipo que viene de caer en su primer duelo liguero frente al Deportivo Alavés (2-1) tras un gol del defensa argentino Nahuel Tenaglia en el tiempo de descuento. El conjunto dirigido por Julián Calero se fue de vacío de su visita a Vitoria, aunque dio la cara en su regreso a Primera División.

Ahora, el equipo granota intentará empezar a hacerse fuerte en su estadio, donde no pierde desde el mes de febrero, cuando cayó derrotado (0-1) frente al Racing de Ferrol. Para este estreno en casa, el técnico madrileño no podrá contar con Kevin Arriaga ni Goduine Koyalipou, aunque sí con Jon Ander Olasagasti, y la duda es Iker Losada, que todavía no está inscrito.

Flick también está pendiente de las inscripciones. En su caso, no sabe si podrá convocar a Wojciech Szczesny, Roony Bardghji y Gerard Martín, siendo este último el que tiene más opciones de viajar a Valencia, aunque primero se tiene que confirmar la salida de Oriol Romeu.

Con el que sí que podrá contar Flick es con Robert Lewandowski, que ya se ha recuperado de las molestias musculares que sufría en el bíceps femoral del muslo izquierdo. El delantero polaco, que cumplió 37 años este jueves, podría disputar sus primeros minutos de la temporada tras perderse el primer choque de Liga frente al Mallorca y también el Trofeu Joan Gamper contra el Como 1907.

Sin embargo, no se espera que sea titular, con Ferran Torres siendo el claro favorito para ocupar la posición de delantero después de haber marcado en el duelo frente al conjunto mallorquinista. El que sí que podría entrar en el once titular es un Dani Olmo que ya tuvo minutos en el estreno ligero y que entraría en el lugar de Fermín López.

En el caso del Levante, se esperan pocos cambios respecto al once que jugó contra el Alavés, con Calero alineando una defensa de cinco para intentar parar a dos de los mejores jugadores del mundo como Lamine Yamal y Raphinha. Un duelo que enfrentará a los dos únicos equipos blaugranas de la competición, que cuentan con objetivos totalmente diferentes pero que intentarán sumar los tres puntos. El Barça buscará seguir líder una jornada más, mientras que el Levante espera empezar de la mejor manera posible ante su público en su regreso a Primera División.

FICHA TÉCNICA.

POSIBLES ALINEACIONES:

LEVANTE UD: Cuñat Campos; Toljan, Elgezabal, De la Fuente, Jorge Cabello, Manu Sánchez; Lozano, Oriol Rey, Pablo Martínez; Iván Romero y Brugui.

FC BARCELONA: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Araujo, Balde; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha; y Ferran Torres.

ÁRBITRO: Hernández Hernández (C.Las Palmas).

ESTADIO: Ciutat de València.

HORA: 21.30/Movistar LaLiga.