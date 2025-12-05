Fútbol/Primera.- Previa del Real Betis - FC Barcelona

BARCELONA, 5 Dic. 2025 (Europa Press) -

El FC Barcelona visita este sábado al Real Betis (18.30) en el estadio de La Cartuja, feudo provisional de los béticos, en la jornada 15 de LaLiga EA Sports en un duelo entre el líder y el quinto clasificado que se presenta abierto, con dos equipos que llegan de ganar y en buena dinámica de juego y resultados, aunque con ciertas bajas que podrían quitar algo de brillo al que sin duda, de todas formas, será uno de los mejores partidos del fin de semana.

Cuando recibe a un líder debes poner toda la carne en el asador para intentar sorprenderle y al Betis le faltan piezas clave, como Isco, por ejemplo. Pero los béticos, sin el poder de su Benito Villamarín y a la espera de poder volver a su remodelada casa pronto, se mide a un Barça que sabe qué es jugar alquilado y que, ya de vuelta al todavía en construcción Spotify Camp Nou, sale de su fortín para intentar seguir sumando de tres en tres ante un Betis también en forma.

Los béticos llegan de jugar el miércoles en la Copa del Rey y de ganar al Torrent (1-4) con la unidad B, y sin duda más importante fue ganar al Sevilla FC en el Sánchez Pizjúan (0-2) un derbi sevillano que fue totalmente verdiblanco. Los de Manuel Pellegrini, pese a no contar con el sancionado Antony, doblegaron a su vecino con goles de Pablo Fornals y de Sergi Altimira. Y con esa victoria todavía sueñan en no perder el tren de la Champions.

Pese a que el Atlético de Madrid cayó el martes en el Spotify Camp Nou contra el FC Barcelona (3-1), el Betis sigue quinto en la tabla a 7 puntos de los 'colchoneros' que son cuartos y, eso sí, como el Barça, tienen ya una jornada más. Y los blaugranas, con esa importante victoria ante un rival directo por el título, tienen 37 puntos y quieren seguir líderes una jornada más. Para no depender del resto, deben ganar en Sevilla.

Sin duda, ante el Atlético de Madrid, el Barça tuvo algunos de los mejores minutos en cuanto a juego de esta temporada. Quizás recuperar el liderato haya dado tranquilidad al vestuario, marcados por las continuas altas y bajas y ahora por ese 'caso Araujo' del que el club poco ha hecho oficial pero que se da por hecho que su ausencia se debe a un caso de salud mental. Pero, en el verde, ganar al equipo del 'Cholo' Simeone, pese a que los rojiblancos rozaron el empate, da alas a un equipo que afronta otra dura prueba, ahora, ante el Betis en Sevilla.

Porque el Barça, que viene de ganar los últimos cinco partidos de Liga de forma consecutiva, todos desde la derrota en El Clásico (2-1) del Bernabéu, parece estar dejando atrás los tropiezos continentales (ante Brujas, empate, y ante el Chelsea, derrota) y, en la competición doméstica, saca su mejor versión. Contra Alavés y Atlético, sus dos últimas víctimas, ganó por 3-1 en un Spotify Camp Nou estrenado con un claro 4-0 sobre el Athletic Club. Pero, fuera, todo puede canviar.

Más allá de superar la Segunda ronda copera y de apuntarse el derbi, ganó en casa al Utrecht en la Liga Europa y en su último duelo como local en LaLiga EA Sports no pudo pasar, en inferioridad, del empate contra el Girona (1-1). Así que este buen Betis tiene también, como el Barça, margen de mejora y busca un triunfo que les permita subir un escalón más en este ya de por sí buen arranque de temporada, llegando ya al ecuador del campeonato.

El Real Betis y Manuel Pellegrini recuperan para este importante choque a Giovanni Lo Celso y también a Antony, que no pudo jugar el derbi sevillano por sanción y regresó tocado de Valencia del partido de Copa del Rey. En el apartado de bajas,el técnico chileno no puede contar con Sofyan Amrabat, Isco ni el exblaugrana Héctor Bellerín.

En cuanto al Barça, seguramente Hansi Flick recupera a Fermín López, que podrá estar en su tierra pero seguramente fuera del once titular. El de El Campillo recibirá salvo sorpresa el alta médica el sábado antes de viajar a Sevilla para poder estar en el banquillo de La Cartuja. Por su parte, Frenkie de Jong está ya recuperado tras el proceso vírico que sufrió el martes pasado que le impidió jugar contra el Alavés y contra el Atlético de Madrid y estaría a disposición del técnico alemán para estar en el once titular.

Por otro lado, son baja para el partido de La Cartuja el portero Marc-André ter Stegen, aunque cada vez más cerca de poder volver a ejercitarse, primero, con sus compañeros, así como los centrocampistas Gavi y Dani Olmo --que se lesionó tras marcar el 2-1 contra los 'colchoneros'-- y Ronald Araujo, no disponible por asuntos privados, como remarcó Flick.

FICHA TÉCNICA. --POSIBLES ALINEACIONES. REAL BETIS: Valles; Ruibal, Bartra, Natan, Valentín; Marc Roca, Deossa; Antony, Fornals, Abde; y Cucho. FC BARCELONA: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Eric Garcia, Balde; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Raphinha, Rashford; y Ferran Torres. --ÁRBITRO: Hernández Maeso (C. Extremeño). --ESTADIO: La Cartuja. --HORA: 18.30 horas/DAZN.