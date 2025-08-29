Fútbol/Primera.- Previa del Real Madrid - RCD Mallorca

MADRID, 29 Ago. 2025 (Europa Press) -

El Real Madrid recibirá este sábado (21.30 horas) en el Estadio Santiago Bernabéu al RCD Mallorca, un rival que le ha incomodado en sus últimos duelos, en busca de mantener el pleno de victorias y continuar dando sensación de mejora en el fútbol que quiere implantar Xabi Alonso antes de afrontar el primer parón internacional.

De momento, el nuevo proyecto del conjunto madridista con el técnico tolosarra ha arrancado de forma positiva, con dos triunfos, ambos trabajados, ante el CA Osasuna (1-0) y el Real Oviedo (0-3).

Victorias casi obligadas para ir asentando los nuevos cimientos que se empiezan a atisbar y que tendrán un nuevo examen ante los de Jagoba Arrasate, un entrenador que suele saber como molestar al 15 veces campeón de Europa y que se mide a su segundo gran candidato en tres jornadas tras estrenarse con derrota ante el FC Barcelona.

Las primeras señas de identidad de Alonso se van atisbando en el campo, aunque el fútbol no termina de ser del todo brillante en un equipo agarrado en este arranque al buen momento de Kylian Mbappé, autor de tres de los cuatro goles anotados por los madridistas y que se perfila como uno de los indiscutibles y claros líderes del nuevo entrenador.

El delantero parisino ha sabido mantener el 'olfato' de cara a la portería rival con el que acabó la pasada temporada y está siendo clave para un Real Madrid que sigue buscando su mejor acoplamiento y una mejora en la calidad ofensiva, sobre todo ante rivales que le van a esperar bien ordenados como hicieron ya el conjunto navarro y el ovetense, y como hará presumiblemente el balear, que también apostará por tres centrales.

De momento, la estadística señala que el equipo madrileño es el tercero en goles esperados (3,6), sólo superado por el FC Barcelona y el Villarreal CF, y que ha rematado en 42 ocasiones, 15 de ellas a puerta. Además, Alonso parece querer cuidar el balón con casi siete pases por posesión y, quizá lo más reseñable hasta el momento, recuperarlo lo antes posible.

El Real Madrid es hasta ahora el equipo de LaLiga EA Sports con más recuperaciones en campo rival, con 21, lo que ha provocado que apenas le hayan rematado a Thibaut Courtois (4).

Un aparente cambio de actitud en agresividad y cohesión, donde un jugador como Aurelien Tchouameni está resultando clave. Además, Xabi Alonso también parece seguir buscando su mejor once para cada partido y, de momento, ha variado los dos que ha dispuesto en los dos primeros encuentros tanto en defensa, como en el centro del campo y en la delantera.

Sin contar a Courtois, sólo seis jugadores han sido titulares en los dos partidos (Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Tchouameni, Fede Valverde, Arda Güler y Mbappé), y es probable que el once ante el RCD Mallorca varíe de nuevo.

La principal sorpresa en el Carlos Tartiere fue la suplencia de Vinícius Jr.

El ‘7’ dejó su sitio a su compatriota Rodrygo Goes, que llevaba inédito desde el estreno en el Mundial de Clubes, pero parece que recuperará su lugar en el ataque junto a Mbappé este sábado. Trent Alexander-Arnold y Eder Militao, reemplazados por Dani Carvajal y Antonio Rüdiger el pasado domingo, podrían volver, mientras que Alonso parece seguir probando en el ‘casting’ para el hueco que deja el lesionado Jude Bellingham con Brahim Díaz y Franco Mastantuono siendo los elegidos en estos dos primeros choques. MALLORCA RECUPERA A SAMU COSTA Ingredientes que tendrá que mezclar para batir a un Mallorca que llega algo dubitativo a un Santiago Bernabéu donde no gana en liga desde la temporada 2008-2009, pero que en las dos últimas visitas ha estado cerca de arañar algo. En la pasada temporada, fue ganando 0-1 y terminó cayendo más allá del 90 con un tanto de Jacobo Ramón que aplazó unas horas el alirón del FC Barcelona, mientras que en la anterior cayó por 1-0 tras un gol de Rüdiger a la salida de un córner en el tramo final y después de toparse en dos ocasiones con la madera. Para su plan de partido, Jagoba Arrasate recupera en el medio a un jugador importante como Samu Costa, que se perfila titular en un equipo en el que el técnico de Orio debe decidir el tinte ofensivo que le da y si apuesta por otro delantero (Takuma Asano o Matteo Joseph) junto a Vedat Muriqi. También tiene un refuerzo en esa zona como el joven Jan Virgili, de 19 años y procedente del FC Barcelona, que entró en la lista. Además, en clave defensiva, el entrenador del conjunto bermellón, que dejó fuera de la convocatoria al lateral Pablo Maffeo y al delantero canadiense Cyle Larin, también tiene que configurar su línea de tres centrales con Marash Kumbulla o el reconvertido Omar Mascarell. FICHA TÉCNICA. --POSIBLES ALINEACIONES. REAL MADRID: Courtois; Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouaméni, Güler; Mastantuono, Mbappé y Vinícius Jr. RCD MALLORCA: Román; Morey, Valjent, Raíllo, Kumbulla, Mojica; Morlanes, Costa, Darder; Asano y Muriqi. --ÁRBITRO: Sánchez Martínez (C.Murciano). --ESTADIO: Santiago Bernabéu. --HORA: 21.30/Movistar+.