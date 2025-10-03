Fútbol/Primera.- Previa del Real Madrid - Villarreal

MADRID, 3 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Real Madrid CF recibe este sábado (21.00 horas) al Villarreal CF en la octava jornada de LaLiga EA Sports 2025-26, un duelo en el que quieren confirmar que ya han curado las penas del derbi en el Riyadh Air Metropolitano, con la misión de reconquistar el liderado antes del parón internacional, mientras el equipo castellonense llega lanzado y con el objetivo de la segunda plaza en su particular cuesta de septiembre.

El Santiago Bernabéu recibe a su equipo por primera vez desde la goleada contundente por 5-2 en el derbi ante el Atlético de Madrid de la semana pasada. Un resultado hiriente para el madridismo que les hizo perder el liderato en pro de un FC Barcelona que sigue invicto.

Los pupilos de Xabi Alonso no superaron su primer gran examen de la temporada y las dudas se han disparado, sumado al ruido mediático por la suplencia de Fede Valverde en Europa, aunque sin apenas margen el equipo merengue se dio un festín de goles en Champions como bálsamo.

En su lejano viaje a Almaty, el Real Madrid le endosó una 'manita' (0-5) al asequible Kairat para curarse las heridas del derbi y resetear. "No hay que olvidar lo que pasó en el derbi, hay que trabajar cada semana para no pasar otra noche así", expresó Kylian Mbappé tras completar un 'hat-trick' en Champions y enderezar en cierta manera el rumbo madridista, sobre todo en Europa, donde mantuvo su pleno.

Aunque ahora vuelve al campeonato doméstico a ponerse a prueba para ver cómo responden en primer encuentro liguero después del derbi, y el rival será mucho más exigente que el Kairat. El Real Madrid tendrá enfrente a un Villarreal que encadena cuatro partidos sin perder, tres encuentros seguidos en Liga ganando -Osasuna (2-1), Sevilla (1-2) y Athletic Club (1-0)- y un empate (2-2) en Champions ante la Juventus en la previa de este duelo, gracias a un postrero gol del central Renato Veiga.

El sistema madridista, que se enfrenta ahora a un equipo tan valiente como ordenado gracias al trabajo dirigido por Marcelino García Toral, vive otra prueba y está por ver por qué esquema se decide Alonso, después de elegir una defensa que no funcionó en el Metropolitano, con Raúl Asencio de titular, o si vuelve a la estructura de tres centrales con la que goleó (1-4) en el Ciutat de València en su último triunfo liguero.

Aunque las bajas, importantes sobre todo en defensa, vuelven a ser un problema para Xabi Alonso. No estarán, por lesión, Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger y Ferland Mendy, mientras Éder Militao es duda por un golpe en el tobillo. Así, volverán al once Fede Valverde, Álvaro Carreras y Jude Bellingham, todos ellos sin minutos en Almaty. Eduardo Camavinga podría dar descanso a Aurélien Tchouaméni, como Rodrygo Goes a Vinícius Júnior, mientras Mbappé repetiría en un gran estado de forma.

Con el parón ya asomando, tampoco se esperan muchas rotaciones, teniendo en cuenta que el Real Madrid tiene la oportunidad, si gana, de dormir líder y meter presión al Barça, que tiene ahora un punto de ventaja. Además, el Villarreal, tercero a solo dos unidades de los blancos, aprieta y quiere asaltar el Bernabéu, algo que ha logrado solo en dos de sus últimas visitas (2V, 2E y 6D).

Después de terminar la pasada temporada con una serie de seis triunfos seguidos, el conjunto castellonense atraviesa un buen momento que quiere trasladar al Bernabéu. Precisamente, un feudo en el que ya ganó en 2006 con el Recreativo de Huelva, la última vez que el técnico asturiano ha ganado en Chamartín.

El 'Submarino Amarillo' se ha entonado fuera de casa, después de no ganar en ninguna de sus tres primeras salidas esta temporada, aunque en Sevilla cambió su suerte. Además, ha demostrado fiabilidad en defensa, solo encajando cinco tantos en Liga, los mismos que el FC Barcelona, los dos equipos más sólidos atrás.

En cuanto a las ausencias, Logan Costa y Willy Kambwala siguen recuperándose, y tampoco estará disponible Juan Foyth ni Pau Cabanes, y Gerard Moreno y Ayoze Pérez son duda. Volverá a la titularidad Sergi Cardona, Alberto Moleiro y Thomas Partey apunta a la titularidad, mientras Mikautadze puede empezar en el banquillo para rotar y darle espacio a Manor Solomon junto a Pépé.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

REAL MADRID: Courtois; Asencio, Militao, Huijsen, Carreras; Camavinga, Valverde, Güler, Bellingham; Mbappé y Rodrygo.

VILLARREAL: Luiz Júnior; Mouriño, Rafa Marín, Veiga, Cardona; Akhomach, Partey, Gueye, Moleiro; Pepé y Solomon.

--ÁRBITRO: Cuadra Fernández (C. Balear).

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.

--HORA: 21.00/DAZN