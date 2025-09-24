Fútbol/Primera.- Previa del Real Oviedo - FC Barcelona

BARCELONA, 24 Sep. 2025 (Europa Press) -

El FC Barcelona visita este jueves al Real Oviedo en el Carlos Tartiere (21.30), en el partido que cierra la sexta jornada de LaLiga EA Sports, con la intención de seguir con su buena racha de juego y resultados en su regreso a un feudo histórico que está de vuelta a Primera, si bien el inicio del equipo entrenado por Veljko Paunovic no ha sido el deseado y están sufriendo más de lo esperado, por lo que tumbar a los vigentes campeones puede darles alas a los 'carbayones'.

Llega el Barça bien carburado a este duelo en un Carlos Tartiere que no pisa desde el lejano 7 de enero de 2001, con victoria ajustada (2-3) en una campaña en la que el Real Oviedo fue capaz de ganar en el Camp Nou (0-1), en mayo del mismo año. Pero, desde entonces, el equipo azul ha deambulado, denostado en despachos y terrenos de juego, hasta poder recuperar la máxima categoría el pasado verano tras una gran campaña.

Así que los 'culers' deben andarse con ojo ante un Oviedo que saldrá ilusionado y enchufado, dispuesto a poner contra las cuerdas a un viejo rival histórico que, como vigente campeón, es un 'caramelo' que quieren llevarse a la boca pese a la evidente dificultad que ese reto entraña.

Viene el Barça de golear a varios rivales, pero el Oviedo confía en su gente y en el Tartiere para revertir su mal arranque liguero. Porque los de la capital del Principado han regresado a Primera con una victoria, en casa contra la Real Sociedad (1-0), pero cuatro derrotas ante Villarreal, Real Madrid, Getafe y Elche, esta última por la mínima en la última jornada. Lo dicho, un inicio para olvidar y quieren empezar a hacerlo los 'carbayones' ante los 'culers', que pueden llegar algo confiados.

Eso sí, el Oviedo tiene bajas importantes, como la de Federico Viñas por sanción y, por lesión, las de David Costas, Ovie Ejaria, Luka Ilic y Nacho Vidal. Aún así, tiene balas en la recámara, incluida la del veterano 'cuarentón' Santi Cazorla, uno de los héroes del ascenso y que de momento apenas ha jugado unos minutos en su regreso a LaLiga EA Sports.

Por su parte, el FC Barcelona viene de ganar bajo el aguacero que cayó en el Estadi Johan Cruyff al Getafe (3-0) y llevan ya 13 puntos ganados de los 15 en juego para ser segundos, tan solo por detrás del Real Madrid, que sigue con su pleno de triunfos tras ganar al Levante (1-4). Pero lo de Hansi Flick están invictos, cada vez más conectados entre sí y, además, están goleando y jugando bien pese a tener bajas de importancia, con la de Lamine Yamal --Balón de Plata y Trofeo Kopa por segunda vez desde el lunes-- al frente.

Flick, que podría recuperar, aunque entre algodones, al extremo de Rocafonda, parece que tiene más fácil poder contar de nuevo con Pau Cubarsí, que se perdió el choque contra los 'azulones' por precaución. Sí serán bajas seguras las conocidas de Ter Stegen, Gavi, Alejandro Balde, además de un Fermín López que se rompió el psoas ilíaco izquierdo al final del choque contra el Getafe.

Sin Fermín, Dani Olmo puede seguir en el once inicial tras su buen partido ante el ‘Geta’, y la duda es si Ferran Torres (autor de un doblete) puede tener el premio de seguir en el verde en el arranque. Eso sí, todo depende de que nadie llegue tarde porque últimamente Raphinha y Marcus Rashford fueron apartados del once inicial por no ser puntuales a alguna sesión. Flick, en eso, no duda sea quien sea el protagonista de la ‘falta’. Más allá de esas pequeñas noticias que permiten el salseo en Barcelona, lo cierto es que el equipo está jugando muy bien. Se estrenó en la ‘Champions’ con victoria clave ante el Newcastle a domicilio (1-2), y en LaLiga han ganado con solvencia al Getafe, pero también al Valencia CF (6-0). Resultados que les están haciendo olvidar el único pinchazo ante el Rayo Vallecano (1-1). Una buena racha de victorias que no quieren perder porque, en caso de ganar al Real Oviedo, seguirán con su asedio al Real Madrid.

FICHA TÉCNICA.

POSIBLES ALINEACIONES. REAL OVIEDO: Aarón; Ahijado, Bailly, Calvo, Carmo, Javi López; Dendoncker, Reina; Hassan, Forés y Chaira. FC BARCELONA: Joan Garcia; Koundé, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín; De Jong, Pedri; Raphinha, Olmo, Rashford; y Lewandowski.

ÁRBITRO: Ortiz Arias (C. Madrileño).

ESTADIO: Estadio Carlos Tartiere.

HORA: 21.30/DAZN.