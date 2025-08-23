Fútbol/Primera.- Previa del Real Oviedo - Real Madrid

MADRID, 23 Ago. 2025 (Europa Press) -

El Real Madrid afronta este domingo en el Carlos Tartiere (21.30 horas) una nueva oportunidad para convencer en este comienzo de la temporada 2025-26, en una segunda jornada de LaLiga EA Sports en la que el partido frente al recién ascendido Real Oviedo permitirá el reencuentro de dos viejos conocidos, Xabi Alonso y Santi Cazorla.

El vasco, ahora en el banquillo madridista, y el asturiano, dando sus últimos pasos como profesional en el equipo de su vida, se encontrarán frente a frente después de compartir experiencias y éxitos en las Eurocopas de 2008 y 2012, conquistadas bajo la batuta de Luis Aragonés y Vicente del Bosque. Para Alonso, ganar el domingo es una obligación, mientras que Cazorla sueña con ayudar a dar la campanada ante el conjunto blanco.

Y es que el Real Madrid todavía necesita asentar conceptos en plena reconstrucción tras la marcha del técnico Carlo Ancelotti y la llegada del preparador tolosarra, aunque recién llegados como los defensas Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold y Álvaro Carreras han sabido ganarse un puesto en el once. Precisamente, la solidez defensiva fue la nota positiva de la victoria sin brillo del debut ante Osasuna (1-0), donde quedó evidenciado que al equipo le queda ganar confianza en el apartado ofensivo. Kylian Mbappé solventó el primer compromiso blanco con un gol a la vuelta de vestuarios, pero Vinícius todavía parece lejos de su mejor versión.

Tanto el francés como el brasileño tienen su lugar asegurado en una delantera en la que el tercer puesto se debate entre el hispano-marroquí Brahim Díaz y el argentino Franco Mastantuono, que ya gozó de sus primeros minutos con la camiseta blanca ante el cuadro navarro. El brasileño Rodrygo, por su parte, parece cada vez más en la rampa de salida para abandonar el club.

"Todas las decisiones respecto al once son mías única y exclusivamente; pensamos en qué es lo mejor para cada partido. Hablo con muchos jugadores y he hablado con Rodrygo también, claro", señaló Alonso en rueda de prensa, sin descartar que se produzca algún cambio en la plantilla. "Yo estoy contento con la plantilla que tenemos, pero siempre hay que estar preparado por si hay algún cambio. No sé qué va a suceder, pero yo estoy contento con la plantilla", añadió.

Con las bajas de Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Endrick y Ferland Mendy, la gran novedad de la convocatoria es el regreso del zaguero alemán Antonio Rüdiger, que ya ha cumplido los seis encuentros de sanción por su expulsión durante la final de la Copa del Rey ante el FC Barcelona.

Enfrente, el Real Oviedo afronta una de las citas más esperadas del curso en el Tartiere, a donde regresa un rival que ha sido incapaz de ganar allí en sus últimas cuatro visitas ligueras -tres empates y una derrota-, con el 1-1 de junio de 2001 como última referencia sobre el césped del estadio ovetense en la competición doméstica.

El ahora entrenador del equipo azul, Veljko Paunovic, formaba parte de aquella plantilla que luchaba por mantener la categoría. "No vamos a achicarnos, quiero que el equipo esté con coraje, convencido y alegre. Vamos a competir a muerte", advirtió el técnico serbio, que cree que el equipo ya se ha "limpiado la cabeza" de lo sucedido en su estreno liguero. El regreso a Primera 24 años después se saldó la pasada semana con una derrota frente al Villarreal (2-0) en el Estadio de la Cerámica; un penalti fallado por Salomón Rondón en el minuto 14 y la expulsión por doble amarilla de Alberto Reina antes de la primera media hora decantaron la balanza y encarrilaron el triunfo castellonense. Ahora, en su primer encuentro en casa en la máxima categoría, el conjunto carbayón podrá contar con los últimos tres fichajes del equipo, Eric Bailly, Leander Dendoncker y Josip Brekalo, y recupera a Santi Colombatto -tras superar sus molestias-, David Costas -tras sanción- y Álex Forés -que se perdió el primer partido por un tema contractual-. Las únicas ausencias ante los madridistas serán las del sancionado Alberto Reina y el lesionado Lucas Ahijado.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES: REAL OVIEDO: Aarón; Nacho Vidal, Costas, Dani Calvo, Alhassane; Sibo, Dendoncker, Hassan, Ilic, Chaira; y Rondón. REAL MADRID: Courtois; Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouaméni, Güler; Brahim, Mbappé y Vinícius.

--ÁRBITRO: De Burgos Bengoetxea (C.Vasco).

--ESTADIO: Carlos Tartiere.

--HORA: 21.30/DAZN.