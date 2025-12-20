Fútbol/Primera.- Previa del Villarreal CF - FC Barcelona

BARCELONA, 20 Dic. 2025 (Europa Press) -

El FC Barcelona visita este domingo (16.15 horas) el Estadio de la Cerámica para medirse al Villarreal CF, en el encuentro correspondiente a la decimoséptima jornada de LaLiga EA Sports, con los blaugranas queriendo terminar el año por todo lo alto con un triunfo ante el 'Submarino Amarillo', que llega tocado tras ser eliminado de la Copa del Rey y de la Liga de Campeones.

Este será el último partido del año para dos equipos que llegan en dos dinámicas totalmente opuestas. El Barça se encuentra en el mejor momento de la temporada, después de encadenar seis victorias consecutivas. Mientras que el Villarreal ha perdido sus últimos dos encuentros frente al Racing de Santander y al Copenhague, que le han dejado fuera tanto de la Copa del Rey como de la Liga de Campeones.

No lo tuvieron nada fácil los de Hansi Flick para derrotar el pasado martes al CD Guadalajara (0-2) en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. El equipo de Primera Federación plantó mucha cara al Barça, que no logró adelantarse en el marcador hasta el gol de Andreas Christensen en el minuto 76, antes de que Marcus Rashford sentenciase el encuentro en el tiempo de descuento.

Esta fue la sexta victoria consecutiva del conjunto 'culer', que sufrió más de lo esperado a pesar de alinear en el once titular a varios jugadores muy importantes como Lamine Yamal, Eric Garcia y Marcus Rashford. También fue titular Marc-André ter Stegen, quien regresó 212 días después y consiguió dejar la portería a cero tras realizar varias intervenciones de mérito.

Tras el estreno en la Copa del Rey, el Barça se centra ahora en LaLiga EA Sports, competición que lidera con cuatro puntos de ventaja respecto al Real Madrid. Con la victoria del pasado sábado frente al CA Osasuna por 2-0, el equipo blaugrana consiguió su sexto triunfo consecutivo en la competición liguera, de la que se despedirá este año con una complicada visita al Estadio de la Cerámica.

El estadio castellonense será el escenario de un partido, que en un principio, se iba a disputar en el Hard Rock Stadium de Miami. Sin embargo, la empresa promotora del encuentro, Relevent Sports, decidió cancelar fiablemente el choque por toda la "incertidumbre generada" en España, por lo que este duelo se disputará finalmente en el estadio del Villarreal.

Los de Marcelino Garcia Toral intentarán olvidar sus dos últimas derrotas frente al Racing de Santander y al Copenhague en la Copa del Rey y la Liga de Campeones, respectivamente, que les han dejado fuera de ambas competiciones, sin olvidar su gran marcha liguera.

Especialmente fue sorprendente el tropiezo del pasado miércoles frente al conjunto racinguista, que logró la victoria (2-1) tras dos goles del exdelantero amarillo Juan Carlos Arana.

El técnico asturiano presentó un once con muchos titulares con el objetivo de acceder a los octavos de final y olvidar el último en la Liga de Campeones frente al Copenhague. Tras caer por 2-3 frente al equipo danés, el Villarreal cerró una Fase Liga para olvidar, sumando únicamente un empate en seis partidos y quedando eliminado a falta de dos jornadas.

Estas decepcionantes actuaciones en la 'Champions' y en la Copa del Rey se contraponen con la que está exhibiendo el Villarreal en LaLiga EA Sports, competición en la que ocupa el tercer puesto con 35 puntos, a ocho del líder Barça. Sin embargo, los de Marcelino tienen dos partidos menos, por lo que en caso de vencer este domingo al equipo blaugrana y sus dos encuentros restantes podrían asaltar la primera posición.

Es por ello que este partido entre Villarreal y Barça adquiere aún más importancia. Los de Hansi Flick intentarán cerrar el año por todo lo alto con un triunfo frente al 'Submarino Amarillo', que necesita una alegría tras las eliminaciones en la Copa del Rey y la Liga de Campeones.

FICHA TÉCNICA. --POSIBLES ALINEACIONES. VILLARREAL CF: Luiz Junior; Pau Navarro, Rafa Marín, Veiga, Pedraza; Buchanan, Comeseña, Parejo, Moleiro; Nicolas Pépé y Ayoze Pérez. FC BARCELONA: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Eric Garcia, Pedri; Lamine Yamal, Raphinha, Rashford; y Ferran Torres. --ÁRBITRO: Javier Alberola (C.Castilla-La Mancha) --ESTADIO: Estadio de la Cerámica. --HORA: 16.15 horas/DAZN.