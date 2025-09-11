Fútbol/Primera.- (Previa) El Sevilla se sienta en el diván frente al efecto Sarabia

MADRID, 11 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Sevilla FC afronta este viernes (21:00 horas) al Elche CF en la apertura de la cuarta jornada de LaLiga EA Sports confiado en enderezar el rumbo liguero tras el triunfo en Montilivi previo al parón, aunque para ello tendrá que superar al 'efecto Sarabia' y el retorno de los cedidos Rafa Mir y Adriá Pedrosa con los que se ha reforzado un rival que nunca ganó en el Pizjuán.

"El Elche es uno de los equipos que más lindo juega, y es peligroso", advirtió la víspera el técnico argentino del Sevilla, Matías Almeyda, que se ha librado de la censura temprana de la hinchada de Nervión merced al 0-2 contra el Girona que alivió el ánimo local tras los dos tropiezos iniciales en San Mamés (3-2) y en casa (1-2) frente al Getafe.

Las matemáticas juegan a favor del Sevilla, que ha sumado 16 triunfos y 6 empates en los 22 partidos disputados en el Sánchez Pizjuán contra los franjiverde, envalentonados, no obstante, por su notable retorno -triunfo contra el Levante y empates ante Betis y Atlético de Madrid- a la categoría perdida.

Y en sus cinco últimos cinco enfrentamientos en el Pizjuán, el Sevilla, que se ha reforzado en el pasado mercado con los veteranos Alexis Sánchez y César Azpilicueta que podrían debutar, ha sumado pleno de victorias, cuatro de ellas con la meta a cero, caso del curso 22-23, en el que se impuso por 3-0 con un doblete de En-Nesyri y otro tanto de Acuña.

Contra esos números y para alimentar las dudas del Sevilla, el Elche contrapone el estilo y filosofía de juego de un equipo de autor, Eder Sarabia. A su juicio, el entusiasmo del pasado curso, y que se ha alargado en el presente, en el Martínez Valero no está relacionado con el resultado.

"Tiene que ver con el proceso, y si estamos cerca de ello estaremos más cerca del resultado", filosofó el preparador blanquiverde, quien no podrá disponer de su alter ego en el césped, Marc Aguado, en el centro del campo para preservarle de las molestias que notó en el partido (2-0) frente al Levante.

Por contra, Rafa Mir, pichichi con dos goles, y Adriá Pedrosa podrán enfrentarse a su excompañeros por no existir la 'cláusula del miedo' en sus respectivos contratos de cesión. También podrían estrenarse los blaugranas a préstamo, el lateral Héctor Fort, y el portero Iñaki Peña, a los que su técnico ve "preparadísimos" para ser titulares.

En cambio, el internacional sub-21 Rodrigo Mendoza, pieza angular en el medio campo de los ilicitanos, apenas ha completado un entrenamiento esta semana por los dos partidos que disputó con la 'Rojita', el último de ellos el pasado martes contra Kosovo en Prístina, y apunta al banquillo.

"El Sevilla sigue siendo un equipazo, tiene una gran plantilla y no nos fiamos de esa debilidad. Vamos a intentar dar nuestra mejor versión", exhortó Sarabia, bajo cuyo efecto e ideas se ha construido un Elche que quiere lograr su primer triunfo en el Pizjuán y devolver al Sevilla al diván.

Y ello a pesar de que los de la franja verde aún andan lejos del equipo que quieren ser. Eso dice, al menos, su ideólogo.