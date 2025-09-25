Fútbol/Primera.- (Previa) Girona y Espanyol viven un derbi de dinámicas opuestas

BARCELONA, 25 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Girona FC y el RCD Espanyol se miden este viernes (21.00 horas) en Montilivi, en el partido que abre la séptima jornada de LaLiga EA Sports, un derbi catalán con los dos equipos en dos dinámicas totalmente opuestas, con los 'gironins' cerrando la clasificación pese a su buen punto sumado en Bilbao, mientras que el conjunto blanquiazul está en puestos de Liga de Campeones tras un excelente inicio de temporada.

El equipo de Manolo González llega a este derbi con la moral por las nubes, después de empatar (2-2) en la última jugada de su partido frente al Valencia CF. A pesar de la derrota (2-0) del pasado sábado en el Santiago Bernabéu, el Espanyol se encuentra en la cuarta posición y con la posibilidad de superar al Barça en caso de ganar al Girona, algo que no consigue desde 2019.

Durante las últimas temporadas, el club 'gironí' ha sido el gran dominador de este enfrentamiento, logrando cuatro victorias y tres empates en los últimos siete partidos. El último disputado en Montilivi acabó en goleada (4-1) del equipo de Míchel Sánchez, que consiguió anotar los cuatro goles en la primera media hora del encuentro.

Sin embargo, muchas cosas han cambiado desde aquel duelo del pasado mes de noviembre. La más significativa es que el conjunto del técnico madrileño ocupa el último puesto de la clasificación y aún no conoce la victoria, aunque viene de sumar el pasado martes un meritorio empate (1-1) frente al Athletic Club en San Mamés. El gol de Mikel Jauregizar impidió la victoria del equipo 'gironí', que dio la cara y compitió a buen nivel ante un rival de Liga de Campeones.

Este empate debería dar confianza al equipo de Míchel, quien acabó muy tocado tras la derrota del pasado sábado (0-4) frente al Levante UD en Montilivi. La peor noticia del duelo en Bilbao fue la lesión del centrocampista neerlandés Donny van de Beek, quien podría perderse lo que resta de temporada si se confirma la rotura del tendón de Aquiles. En lugar del exjugador del Ajax y del Manchester United, podría entrar Axel Witsel, quien regresa tras cumplir su partido de sanción.

Míchel también podrá volver a contar con el central brasileño Vitor Reis, aunque el futbolista cedido por el Manchester City no ha empezado bien la temporada. Mientras que Manolo González recuperará a Pere Milla, máximo goleador del club blanquiazul con tres goles, después de perderse los duelos frente al Real Madrid y al Valencia por su expulsión contra el Mallorca.

El delantero catalán ha empezado la temporada a un nivel espectacular, siendo una de las grandes amenazas del club 'perico' en este derbi catalán, que mide a dos equipos en dos dinámicas opuestas. El Girona buscará su primer triunfo del curso, mientras que el Espanyol quiere seguir con su excelente estado de forma y mantenerse una jornada más en puestos de Liga de Campeones.

--HORARIOS DE LA JORNADA 6 DE LALIGA EA SPORTS.

Viernes 26. Girona FC - RCD Espanyol 21.00.

Sábado 27. Getafe CF - Levante UD 14.00.

Atlético de Madrid - Real Madrid 16.15. RCD Mallorca - Deportivo Alavés 18.30. Villarreal - Athletic Club 21.00. Domingo 28. Rayo Vallecano - Sevilla FC 14.00. Elche CF - Celta de Vigo 16.15. FC Barcelona - Real Sociedad 18.30. Real Betis - CA Osasuna 21.00. Lunes 29. Valencia CF - Real Oviedo 21.00.