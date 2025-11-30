Fútbol/Primera. Rayo y Valencia enfrentan sus necesidades en Vallecas

MADRID, 30 Nov. 2025 (Europa Press) -

Rayo Vallecano y Valencia CF se citan este lunes en Vallecas (21.00 horas) en el último partido de la decimocuarta jornada de LaLiga EA Sports, en el que el conjunto 'che' busca confirmar su reacción para alejar la zona de descenso y en el que los de Iñigo Pérez esperan cortar su irregular racha de resultados.

El cuadro vallecano, que el jueves cayó a domicilio en Conference League Slovan Bratislava (2-1), acumula tres jornadas sin ganar en la competición doméstica; tras interrumpir una serie de tres victorias seguidas perdiendo estrepitosamente frente al Villarreal (4-0), empató en casa con el Real Madrid (0-0), antes de volver a quedarse sin pólvora frente al Real Oviedo (0-0).

Con 16 puntos, se encuentran a la misma distancia, cinco unidades, de la zona europea como del descenso, del que tratarán de distanciarse todavía más en una cita en la que no podrán contar con los sancionados Pathé Ciss -que vio la roja en el Carlos Tartiere- e Isi Palazón -que deberá cumplir ciclo- ni con los lesionados Abdul Mumin, Diego Méndez, Óscar Trejo y Pedro Díaz y para el que mantienen la duda de Randy Nteka.

Por su parte, el Valencia rompió en el derbi ante el Levante en Mestalla (1-0) una nefasta racha de siete partidos ligueros sin conocer la victoria -cuatro derrotas y tres empates-, un resultado que le permitió despegarse de la zona de quema, que ahora está dos puntos por debajo de sus 13.

El técnico valencianista, Carlos Corberán, tendrá la única ausencia de Mouctar Diakhaby, con una lesión en los isquiotibiales, mientras que Largie Ramazani ya parece recuperado.

PROGRAMA DEL LUNES EN LALIGA EA SPORTS.

Rayo Vallecano - Valencia. Alberola Rojas (C.C.-manchego) 21.00.