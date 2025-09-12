Fútbol/Primera.- Sergio Francisco: "El Real Madrid de Xabi Alonso tiene más equilibrio y quiere más la pelota"

MADRID, 12 Sep. 2025 (Europa Press) -

El entrenador de la Real Sociedad, Sergio Francisco, expresó que el Real Madrid entrenado por Xabi Alonso, su rival este sábado en la jornada 4 de LaLiga EA Sports, tiene "más equilibrio" y "quiere más la pelota" que el de Carlo Ancelotti, por lo que deben estar "casi perfectos" para lograr esa primera victoria "que te pone en marcha".

"Creo que a todos se nos ha hecho un poco largo estas dos semanas sin competición, pero bien, yo creo que poco a poco hemos ido recogiendo a los jugadores, hemos, prácticamente sin contratiempos, y los que se han quedado aquí hemos trabajado muy bien estas dos semanas, para llegar los más preparados posibles al partido", analizó Francisco el momento del equipo vasco antes de enfrentarse al Real Madrid este sábado en el Reale Arena.

Para este duelo, el técnico presenta las bajas de Yangel Herrera y Orri Oskarsson, mientras Take Kubo llegó con molestias en el tobillo del parón internacional. "Creo que está disponible para el partido de mañana, he hablado con él, me ha dicho que está bien, entra en la convocatoria para mañana sin ningún problema", avanzó.

"Por supuesto que cuento con todos, vamos a ver el estado de cada uno, creo que hemos cogido la información a medida que han ido llegando, y lo que digo siempre, mañana elegiremos un once que entendamos que es el mejor para jugar de inicio, y jugadores que puedan salir también desde banquillo para darnos ese cambio de ritmo", comentó.

Sergio Francisco también cuenta con Álvaro Odriozola, aunque "hubo momentos" este verano en el que estuvo "un poco más fuera del grupo". "Pero una vez que se ha cerrado el mercado y que tiene la ficha para poder jugar, está disponible", dijo.

"Y con Carlos Soler, le falta un punto en lo físico, pero hemos ido aumentando con él las cargas de entrenamiento, creemos que está como para entrar en la convocatoria, no descartaría que pudiese jugar", comentó sobre el mediocentro fichado este verano.

El técnico destacó que el Real Madrid "es uno de los mejores equipos del mundo", por lo que necesitan "estar casi perfectos". "Entendemos que nosotros en nuestra mejor versión hemos sido un equipo que también es capaz de generar ocasiones, y que vamos a jugar en casa, que tenemos la gente de nuestro lado", agregó.

"El Madrid en esas transiciones es de los mejores. Intentaremos generar contextos para que eso no se vea muchas veces, y para que esos 20 tiros que dices que hacen por partido sean muchos menos. Vamos a intentar limitarles el máximo y que nosotros seamos capaces de también generar cuando podamos", avisó.

Y, en comparación con el equipo entrenado por Carlo Ancelotti, el Real Madrid de Xabi Alonso "quiere más la pelota, es más combinativo". Y le llama la atención "la agresividad con la que tiene la presión tras pérdida" y "el nivel de juego colectivo".

"Te quita mucho tiempo, que vas a tener que decidir rápido, tiende a hundir a sus rivales en campo rival, con esa sensación de que te domina.

Es un equipo que también, cuando tú eres capaz de llevarles a campo rival, atacan los espacios, eso sí lo mantiene. Siento que es un equipo con un punto más de equilibrio y que quiere el balón, que no te lo regala", analizó.

Ante el conjunto madridista, le gustaría "ver también al equipo por delante del marcador", porque así su nivel de confianza aumentaría y podrían "hacer más cosas y mejor". "Pero eso parte de hacer las cosas bien, de ser eficientes, de pasar el momento malo juntos, de tener buen comportamiento colectivo y aquellas cosas en las que nos sentimos fuertes seguir incidiendo para que cuanto antes llegue ese gol y nos ponga por delante", completó.

Y es que el aspecto a mejorar, "sobre todo, es la eficacia" de cara a gol. "Siento que cuando lo hacemos en los entrenamientos las metemos, y en la competición nos está costando más. Yo siempre digo que si somos capaces de generar ocasiones, con la calidad que tenemos ahí arriba, el gol va a llegar. A nivel de calidad, el equipo tiene la capacidad, nos está faltando ese nivel de eficacia. No tengo dudas, vamos a ser capaces", añadió.

"Estoy tranquilo, el equipo me deja tranquilo, estamos trabajando bien entre semana. No ha llegado esa victoria, pero confío en que pueda ser mañana, soy muy positivo con respecto a lo que podemos encontrar mañana, con Anoeta empujando, con nuestro equipo intentando ser protagonista y, sobre todo, dándole a la gente lo que quiere y necesita. Ojalá nos pueda llegar para sumar esa primera victoria que siempre te pone en marcha", deseó.

Francisco tuvo buenas palabras para dos jugadores "importantes" y "determinantes", Mikel Oyarzabal y Take Kubo. "Mikel ha jugado en estas primeras jornadas detrás del punta, ha sido el mismo jugador que veis en la selección, a pesar de que con nosotros no ha conseguido hacer gol. Pero le considero ese jugador que cuando participa, la jugada mejora, veremos si es de nueve, por detrás, en una banda, pero ese jugador que enseña cada vez que va con la selección también está en la Real, aunque a veces nos cueste más verlo", elogió.

"Take es otro jugador muy importante para este equipo, creo que lo sabe, los compañeros lo saben, uno de los que genera ese desequilibrio cuando somos capaces de llevarle el balón bien. Creo que ha arrancado la temporada con esa luz, en Valencia hizo gol, quizá en Oviedo estuvo un poco más apagado, pero le veo con esas ganas de que haga una temporada muy importante", dijo sobre el japonés.