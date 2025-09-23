Fútbol/Primera.- Simeone: “Julián Álvarez es nuestro mejor jugador y necesitamos su mejor versión”

BARCELONA, 23 Sep. 2025 (Europa Press) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado este martes que necesitan la "mejor versión" del delantero argentino Julian Alvárez, a quien considera el "mejor jugador" de la plantilla, por lo que el equipo tiene que ayudarle para que se "encuentre con el gol", empezando por el encuentro de este miércoles (21.30 horas) frente al Rayo Vallecano en el Riyadh Air Metrolitano.

"En cuanto a Julián, es el mejor jugador que tenemos y lo necesitamos. Y no hay más. Esperamos que pueda encontrarse con lo más importante que tiene un delantero, que es el gol. Y que el equipo lo ayude, obviamente, a tener situaciones para que él concrete porque vive de eso, porque vino para eso y porque necesitamos su mejor versión", afirmó el técnico rojiblanco en la rueda de prensa previa al duelo de este miércoles.

De cara a este derbi madrileño, Simeone volverá a tener disponible a uno de los posibles mejores socios de Julián Álvares como Álex Baena, tras recuperarse por completo de su operación de apendicitis. "Mañana sí nos va a acompañar. No sé si para un tiempo o para lo que el partido pida. Y bueno, ya al menos vamos recuperando las sensaciones de tenerlo con nosotros", explicó sobre la situación del centrocampista español.

Con quien no podrá contar es con Alexander Sorloth por su expulsión en el duelo frente al RCD Mallorca, y a quien le pide y le va a exigir "su mejor versión". "La temporada pasada hizo un montón de goles. Empezando el inicio, entrando en el segundo tiempo. No nos sirve otra cosa que la mejor versión de él y para eso lo vamos a exigir. Le vamos a exigir que obviamente nos ayude como nos ayudó el año pasado el tiempo que sea necesario", manifestó.

Este duelo frente al Rayo Vallecano será el primero de la semana, midiéndose este sábado (16.15 horas) al Real Madrid en el Metropolitano, aunque Simeone no quiere pensar más allá. "Me centro solamente en el partido de Rayo Vallecano, como siempre lo hemos hecho. Nos enfrentamos a un equipo que juega bien, mucha dinámica de juego, mucha velocidad, mucha presión en los partidos que lo hemos visto y no pienso en otra cosa", reveló.

"Hay muestras de que el equipo va creciendo y hay muestras de que sufrimos en los últimos minutos como nos ha pasado en algún que otro partido seguidamente. Pero el lugar que tengo es fantástico, de trabajo, de mejora, de volver a poder recuperar las sensaciones importantes que el equipo siempre tiene. Y cuando vos ves que el trabajo se hace, paciencia, paciencia y trabajo. No hay otra. Paciencia y trabajo", afirmó.

El técnico argentino ha destacado el "trabajo en equipo" como la clave para poder revetir la situación actual. "Siempre no tengo duda que todo lo que pasa es colectivo, ya sea lo bueno como lo malo, de presionar de adelante para atrás y de atrás para adelante. Porque no hay una frase para explicarte por qué llega un gol. No hay", aseguró.

“Como el año pasado hicimos creo que 15 goles en los últimos minutos, si no me equivoco ¿Por qué sucede? Por la energía, por el entusiasmo, por la seguridad, me sale decirte naturalmente esto que puede pasar”, profundizó.

Por último, alentó a la afición rojiblanca a que ayude al equipo en estos próximos tres partidos en casa.

“Es un momento de crecimiento, es un momento de mucho trabajo de parte del grupo de futbolistas, más nosotros como cuerpo técnico. Y bueno, está claro que necesitamos a nuestra gente porque son los que nos van a dar ese plus para encontrar el paso que necesitamos tener”, finalizó.