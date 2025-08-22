Fútbol/Primera.- Simeone: "Tener el apoyo incondicional de la afición me genera una responsabilidad aún mayor"

MADRID, 22 Ago. 2025 (Europa Press) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, confesó este viernes que "tener el apoyo incondicional" de la afición rojiblanca le genera "una responsabilidad aún mayor", al mismo tiempo que expresó que el equipo no necesita cambiar, sino "reinventarse", y defendió que los cambios realizados en Cornellà ante el RCD Espanyol fueron "buenos".

"Sigue creciendo la responsabilidad, y obviamente la tomo. Y con el trabajo del equipo seguramente vamos a competir bien, el propósito es seguir creciendo como club en el mundo, cómo está creciendo el Atlético de Madrid, es maravilloso. Y obviamente ser parte de ese crecimiento. A partir de ahí, el compromiso de que se logren sentir identificados con lo que hace el equipo, a partir de eso seguramente sucederán cosas buenas", dijo el argentino en la previa del duelo ante el Elche CF.

El técnico rojiblanco reconoció sentir "emoción" durante el acto de este jueves en el Riyadh Air Metropolitano para recibir a los fichajes para la nueva temporada. "Después de tanto tiempo en el club, tener el apoyo incondicional que la gente me representa me genera una responsabilidad aún mayor de la que tengo", confesó.

"Sé que estamos atravesando un momento importante con muchos cambios en la plantilla, siete esta temporada, cinco la anterior. Y es un proceso importante, bonito, de crecimiento, de muy buenos futbolistas que necesitan tiempo y que ese tiempo lo tenemos que acortar lo más rápido posible para demostrar lo que la gente quiere", relató.

Simeone ve "muy bien" a la plantilla tras la derrota por 2-1 ante el Espanyol. "Creo que hicimos un partido con muchas cosas buenas y obviamente cosas a mejorar", analizó, antes de entrar a valorar los cambios realizados. "No me voy a poner a explicar cada cambio que hago, pero Sörloth la semana pasada no participó de algunos entrenamientos y entrenó una o dos veces", dijo.

"Por eso entendíamos que teníamos que empezar con Alex (Baena), que también estaba molesto del aductor ya desde el partido con el Newcastle. Y más allá de esto, creo que los cambios fueron buenos, pero el equipo no pudo expresar lo que los cambios intentaron hacer", defendió.

El argentino recordó una jugada en el minuto 70 entre Matteo Ruggeri y Giacomo Raspadori que pudo ser el 2-0. "Después aparecieron los dos goles de ellos y evidentemente terminamos perdiendo un partido que no creo que merecimos perder, pero bueno, ganaremos alguno que no vamos a merecer ganar, como siempre sucede", afirmó riendo.

Por ello, entiende que el equipo no debe cambiar, sino "reinventarse". "No sé si la palabra es cambiar, pero sí reinventarse. Y si llevo 15, 14 años acá es porque me reinvento e intento reinventarme siempre. Y creo que, más allá de los que obviamente tienen un monólogo que aparece siempre en los momentos difíciles, la realidad es la que es. Y no hace falta ni explicarla", reflexionó sobre las críticas.

Este sábado (19.30) ante el Elche espera "un partido intenso" por parte de los dos equipos.

"Ellos proponen un juego ofensivo y con calidad, así que nos va a exigir dar el máximo", agregó.

"Conocemos las características del Elche, lo ha hecho muy bien la temporada pasada en Segunda, ascendiendo y teniendo un fútbol comprometido y con buen juego", elogió.

"Lo que tenemos que hacer es centrarnos en nosotros y en seguir creciendo en este camino que empezamos la semana pasada y, obviamente, con las seguridades que nos da el equipo, intentar que aparezcan dentro del juego, que es lo importante", añadió.

Finalmente, Simeone avanzó que José María Giménez volverá con el grupo "cuando los médicos entiendan que está en condiciones".

"Cuando ocurra, será buenísimo. José es muy importante para nosotros, es uno de los capitanes. Lo necesitamos y estamos esperando a que se sume al equipo", concluyó.