Fútbol/Primera.- Un doblete de Oyarzabal saca los colores al Sevilla

MADRID, 24 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Real Sociedad venció (2-1) al Sevilla este viernes en el inicio de la décima jornada de LaLiga EA Sports, un duelo espeso donde ambos equipos mostraron los problemas que atraviesan pero que decantó para los locales Mikel Oyarzabal.

El capitán 'txuri-urdin' firmó los dos goles de la Real en su Reale Arena, ambos en un primer tiempo de errores e imprecisión por parte de los dos equipos. El guion siguió parecido tras el descanso, pero la exigencia de jugar en casa empujó más a los vascos.

Con Sergio Francisco muy cuestionado en el banquillo, los de San Sebastián firmaron su segunda victoria de la temporada para salir de la zona de descenso con nueve puntos. Con 13 se quedó un Sevilla que alargó la mala imagen de la derrota contra el Mallorca para de repente llenar de dudas el proyecto de Matías Almeyda.

El partido tuvo también su dosis de polémica, porque el 1-0 fue de penalti muy riguroso, o al menos de los que no ponen de acuerdo a nadie, con una mano de Fábio Cardoso, sin revisión del VAR. La Real se metió en problemas con la pizarra andaluza, que sacó el empate poco después con Nemanja Gudelj desde la frontal y de rebote.

Ni uno ni otro equipo parecía capaz de dar continuidad a su juego, pero el sonrojo del Sevilla fue mayor regalando el 2-1 en un saque de banda. También con cierta fortuna, el balón cayó a Oyarzabal, quien no perdonó en su disparo cruzado.

Obligado a reaccionar, Matías Almeyda metió triple cambio en la reanudación, pero el Sevilla mostró una llamativa inoperancia en el centro del campo y no fue capaz de generar peligro. La Real, que tampoco está para tirar cohetes, mantuvo su buena renta y pudo ampliarla, aunque no le hizo falta para respirar.