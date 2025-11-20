Fútbol/Primera. Valencia y Levante viven en Mestalla un derbi de urgencias

MADRID, 20 de noviembre de 2025 (Europa Press)

El Valencia recibe este viernes en el estadio de Mestalla al Levante (21.00 horas), en la jornada 13 de LaLiga EA Sports, un derbi valenciano clave en la lucha por la permanencia, ya que ambos, con los granotas penúltimos, se encuentran separados por un solo punto en la tabla clasificatoria.

Mestalla vivirá este viernes un duelo de urgencias por la permanencia. Valencia y Levante volverán a vivir el derbi de la ciudad del Turia por primera vez desde 2022. Un partido al que ambos equipos llegan en una situación clasificatoria delicada, con los granotas penúltimos y los che marcando la zona de permanencia. Por ello, sacar la victoria supondría un triunfo de más de tres puntos.

El equipo dirigido por Carlos Corberán llega al derbi tras dos partidos sin ganar pero después de desplegar los mejores minutos de fútbol de la temporada en el empate ante el Real Betis (1-1). Aun así, necesitan volver a la senda del triunfo en casa, algo que no logra desde el 20 de septiembre (2-0) ante el Athletic Club, si no quieren acabar la jornada en puestos de descenso.

Para conseguirlo, deberán mejorar sus prestaciones ofensivas, ya que solo han conseguido ver puerta en una ocasión en los últimos cuatro encuentros ligueros. Un bajón ofensivo que se personifica en la figura de Arnaut Danjuma. El delantero neerlandés, máximo goleador del equipo con tres tantos, no marca en Liga desde el mes de septiembre, encadenando cinco partidos de sequía.

Por su parte, el Levante buscará la primera victoria liguera de su historia como visitante ante el Valencia (10 derrotas y seis empates) para abandonar los puestos de descenso a LaLiga Hypermotion. Y es que, los granotas han caído al fondo de la clasificación después de haber sumado solo uno de los últimos 12 puntos en juego. Eso sí, fuera de casa tienen un mejor rendimiento que como locales, habiendo sacado ocho de los nueve puntos que acumula hasta el momento.

Mala racha de resultados en la que el equipo de Julián Calero ha mostrado una gran fragilidad defensiva. En contraposición de lo ofensivo, donde son el séptimo equipo más goleador de la competición, está la solidez atrás. Con 23 tantos en contra, solo el Girona (24) ha encajado más que ellos en las primeras 12 jornadas, por lo que cerrar su portería, aprovechando los problemas ofensivos de su rival, será clave para sacar algo positivo de Mestalla.

En el apartado de bajas, el Valencia dispondrá de toda la plantilla a excepción de los lesionados Mouctar Diakhaby y Largie Ramazani, mientras que Dimitri Foulquier y Filip Ugrinic, que se han perdido los últimos encuentros por lesión, podrían reaparecer. Por su parte, el Levante recupera a Unai Vencedor, después de que cumpliera sanción ante el Atlético de Madrid, pero continúa con Carlos Espí y Pablo Martínez lesionados.

PROGRAMA DE LA JORNADA 13 DE LALIGA EA SPORTS

Viernes 21.

Valencia - Levante. Muñiz Ruiz (C. Gallego) 21.00 horas.

Sábado 22.

Alavés - Celta 14.00 horas.

FC Barcelona - Athletic Club 16.15 horas.

Osasuna - Real Sociedad 18.30 horas.

Villarreal - RCD Mallorca 21.00 horas.

Domingo 23.

Real Oviedo - Rayo Vallecano 14.00 horas.

Real Betis - Girona 16.15 horas.

Getafe - At. Madrid 18.30 horas.

Elche - Real Madrid 21.00 horas.

Lunes 24.

RCD Espanyol - Sevilla 21.00 horas.