Fútbol/Primera.- Xabi Alonso: "He sido jugador y cuando me sustituían no era el momento más bonito"

MADRID, 22 Sep. 2025 (Europa Press) -

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, recordó este lunes que también ha sido futbolista y cuando le "sustituían", como a Vinícius Júnior en este inicio de competición, "tampoco es el momento más bonito", aunque defendió que no hace "una bola de una cosa pequeña", al mismo tiempo que calificó de "sorprendente" el impacto de Álvaro Carreras y enfatizó en que el éxito reside en que el equipo juegue "de manera colectiva".

"He sido jugador y yo también, cuando me sustituían, pues a veces tampoco es el momento más bonito. Lo llevo con normalidad, con mucha naturalidad las cosas, me gusta estar cerca de los jugadores, hablar después del partido, cómo se han sentido y no hago una gran bola de una cosa pequeña", señaló el tolosarra en rueda de prensa sobre la actitud de Vinícius antes de ser cambiado frente al RCD Espanyol este sábado.

Alonso se lo comunicó al brasileño en un parón previo al cambio, y el '7' hizo algún gesto de enfado por la decisión, aunque el técnico insistió este lunes en que está "contento con lo que está haciendo" sobre el césped.

"Estamos empezando la temporada, todavía queda mucho, tiene que seguir siendo importante, sentirse a gusto y todavía queda muchísimo", afirmó.

"Después del partido hablé con los jugadores y estaban todos contentos, por la victoria evidentemente, por buena sensación y con ganas de seguir mejorando, y eso es lo que necesitamos, hacer equipo, tener ese espíritu colectivo de cara a los retos que tenemos. Y todos los jugadores entienden el rol que queremos para el equipo, que todos van sumando", agregó sobre este asunto.

Y es que para Alonso, la clave del éxito de estas primeras jornadas, con pleno de victorias, es "ser realistas" con la fase en la que está el equipo de "construcción".

"Evidentemente, los resultados ayudan a tener esa confianza en que el camino está siendo bueno. Y no hay secretos, tener al equipo unido, jugar de una manera colectiva para que todos se beneficien de ello. Eso es algo en lo que desde el primer día hemos ido enfatizando y va a ser una de las claves de toda la temporada", apuntó.

"Estamos mejor, estamos en el camino y creo que todavía podemos estar mejor. Debemos ser más constantes en la repetición. El otro día hicimos un partido serio, solvente, y podemos mejorarlo sin duda. Es nada lo que llevamos y tenemos que tener esa ambición de querer más, de tener hambre, porque este año queremos ganar muchos puntos y para eso hay que ganar muchos partidos. Y cuanto más constantes seamos en el juego, en la mentalidad, en el control del juego y en el control emocional, más lejos llegaremos", añadió.

Precisamente, Alonso analizó que ante el Espanyol les "costó, sobre todo en el último tercio, generar un poco más". "Hemos intentado corregir lo que podemos hacer. El Levante te puede venir a presionar. Ahora tiene a los dos delanteros en un buen momento de forma. También jugadores de banda que se incorporan bien y que pueden ser agresivos.

Hay que preparar todas las fases del partido y cuanto más certeros estemos arriba...", expresó. "Seguro que mañana tenemos que hacer muchas cosas bien, jugar con calidad, jugar con ritmo, jugar con concentración y estar preparado para lo que tenemos que hacer y para trabajar bien el partido", agregó sobre el duelo de este martes ante el conjunto 'granota'.

Entre los nombres propios, Xabi Alonso confesó que le ha sorprendido el inicio de Álvaro Carreras, con el que era "optimista" porque le seguían "de hace tiempo". "Su personalidad y lo competitivo sí que me ha sorprendido muy gratamente. Hace muy pocos errores, está muy concentrado, tiene una gran calidad mental, gran calidad táctica, técnica también, es muy completo. Es sorprendente el impacto tan instantáneo que ha tenido, es una grandísima noticia, su rendimiento está siendo excelente", elogió.

Precisamente, el gallego es uno de los tres futbolistas, junto a Aurélien Tchouaméni y Kylian Mbappé, que no ha rotado en estos primeros compromisos. "Son jugadores importantes y solo llevamos seis partidos, habrá un momento para todo y entrarán en las rotaciones. No me preguntes cuándo, porque no lo sé, pero tenemos que ir distribuyendo, el calendario es exigente", defendió.

También está "expectante" con Eduardo Camavinga, "porque ha estado poco tiempo disponible". "Tengo ganas de verlo en el campo, de ver cómo puede interpretar. Tiene un potencial enorme, muchísimas cualidades y que dentro del proyecto colectivo hay proyectos individuales y Eduardo es uno de ellos. Y tiene ganas, tiene buena voluntad, es generoso, es colectivo y luego individualmente tiene cosas muy diferentes. Puede traspasar líneas, puede ponerse en última línea, no es estático, es dinámico y tiene cosas muy buenas", alabó al francés, que "podría ser titular" como también Jude Bellingham.

Alonso no se mojó sobre cuál es su tridente ofensivo preferido, porque se "metería en un problema". "Los necesitamos evidentemente a todos. Estoy contento. Creo que lo podemos hacer mejor todavía, tenemos que evolucionar, seguir queriendo hacer cosas diferentes, pero hay una base que se está construyendo y esa base va a ser sólida para lo que queda de temporada. Todos están bien, algunos podrían llevar algún gol más, otros están esperando el primero, pero están con ganas", dijo.

Finalmente, insistió en que está centrado en el partido ante el Levante, preguntado sobre la gala del Balón de Oro de esta noche. "Ya veremos qué es lo que pasa. Sí que veo mucho fútbol, pero no es tema mío, no estoy en el jurado, no tengo que votar, o sea que veremos después de la gala quién es el galardonado, pero no he pensado demasiado, estoy más pensando en el Levante", concluyó.