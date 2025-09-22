Fútbol/Segunda. Burgos y Granada empatan y se alejan de sus objetivos

MADRID, 22 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Burgos y el Granada han empatado este lunes en El Plantío (1-1) en el último partido de la sexta jornada de competición de LaLiga Hypermotion, un resultado que mantiene a los andaluces sin ganar, hundidos en la última plaza de la tabla, y que impide al conjunto castellano-leonés asaltar la zona de 'Playoff'.

En el minuto 66, Álex Sola adelantó al equipo nazarí, pero solo seis minutos después, en el 72, Gregorio Sierra neutralizó el tanto visitante y materializó el reparto de puntos.

El empate no basta a los burgaleses para acceder a la zona noble, dos unidades por encima de sus 9, mientras que el Granada sigue último con dos puntos, a tres de la salvación.

--RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 6 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes.

Deportivo de la Coruña - SD Huesca 4-0.

-Sábado.

Cultural Leonesa - CD Castellón 1-3.

CD Leganés - UD Las Palmas 0-1

FC Andorra - CD Mirandés 1-1.

UD Almería - Real Sporting 2-1.

-Domingo.

AD Ceuta - Real Zaragoza 1-0.

Albacete Balompié - Real Valladolid 2-0.

SD Eibar - Real Sociedad B 2-1.

Málaga CF - Cádiz CF 0-1.

Córdoba CF - Real Racing Club 2-2.

-Lunes.

Burgos CF - Granada CF 1-1.