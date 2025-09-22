LA NACION

Fútbol/Segunda. Burgos y Granada empatan y se alejan de sus objetivos

Fútbol/Segunda. Burgos y Granada empatan y se alejan de sus objetivos

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Fútbol/Segunda. Burgos y Granada empatan y se alejan de sus objetivos
Fútbol/Segunda. Burgos y Granada empatan y se alejan de sus objetivos

MADRID, 22 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Burgos y el Granada han empatado este lunes en El Plantío (1-1) en el último partido de la sexta jornada de competición de LaLiga Hypermotion, un resultado que mantiene a los andaluces sin ganar, hundidos en la última plaza de la tabla, y que impide al conjunto castellano-leonés asaltar la zona de 'Playoff'.

En el minuto 66, Álex Sola adelantó al equipo nazarí, pero solo seis minutos después, en el 72, Gregorio Sierra neutralizó el tanto visitante y materializó el reparto de puntos.

El empate no basta a los burgaleses para acceder a la zona noble, dos unidades por encima de sus 9, mientras que el Granada sigue último con dos puntos, a tres de la salvación.

--RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 6 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes.

Deportivo de la Coruña - SD Huesca 4-0.

-Sábado.

Cultural Leonesa - CD Castellón 1-3.

CD Leganés - UD Las Palmas 0-1

FC Andorra - CD Mirandés 1-1.

UD Almería - Real Sporting 2-1.

-Domingo.

AD Ceuta - Real Zaragoza 1-0.

Albacete Balompié - Real Valladolid 2-0.

SD Eibar - Real Sociedad B 2-1.

Málaga CF - Cádiz CF 0-1.

Córdoba CF - Real Racing Club 2-2.

-Lunes.

Burgos CF - Granada CF 1-1.

LA NACION
Más leídas
  1. La zona residencial entre dos barrios porteños que crece con proyectos de autor
    1

    Al costado de las vías: la zona residencial entre dos barrios porteños que crece con proyectos gourmet

  2. Así es la casa de Pampita que robaron en Barrio Parque
    2

    Así es la casa de Pampita que robaron en Barrio Parque

  3. Continúan los intentos del gobierno porteño por demoler el histórico puente Soler-Ciudad de La Paz
    3

    Estructura centenaria: continúan los intentos del gobierno porteño por demoler el histórico puente Soler-Ciudad de La Paz

  4. Apple ya tiene un dolor de cabeza con el iPhone 17
    4

    Scratch Gate: Apple ya tiene un dolor de cabeza con el iPhone 17

Cargando banners ...