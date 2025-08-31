Fútbol/Segunda. (Crónica) Andorra, Cádiz y Málaga siguen con victorias en el ‘playoff’ de ascenso

MADRID, 1 Sep. 2025 (Europa Press) -

El FC Andorra, el Cádiz CF y el Málaga CF han ganado respectivamente al Burgos CF (por 2-1), al Albacete Balompié (por 2-1) y a la UD Las Palmas (por 0-1) en partidos correspondientes a la jornada 3 de LaLiga Hypermotion, donde este domingo el CD Mirandés ha estrenado su casillero de victoria con su 1-2 ante el Granada CF.

En el Nou Estadi Encamp, un gol de Min-su Kim poco antes del descanso y otro de Marc Domènech en el 55' dejaron en inservible el tanto de Fer Niño para un Burgos con cuatro puntos en la tabla liguera; el conjunto andorrano por este resultado llegó a los siete puntos, misma cantidad que un Cádiz que sonrió en el descuento por una diana de Iuri Tabatadze.

Esa derrota 'in extremis' dejó al Albacete con un único punto, igual que un Granada que vivió un desenlace similar frente al Mirandés por el gol de Gonzalo Petit en el 85'. Tres puntos lucen ahora los de Miranda de Ebro y con uno más se quedó Las Palmas tras perder en casa por la mínima ante un Málaga (7 pts.) donde Rafa Rodríguez fue su goleador.

--RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 3 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes.

Real Sociedad B - Almería 2-2.

Sporting de Gijón - Cultural Leonesa 1-0.

-Sábado.

Racing de Santander - Ceuta 4-1.

Valladolid - Córdoba 0-0.

Castellón - Zaragoza 1-1.

-Domingo.

Andorra - Burgos 2-1.

Cádiz - Albacete 2-1.

Las Palmas - Málaga 0-1.

Granada - Mirandés 1-2.

-Lunes 1.

Huesca - Eibar 19.30 horas.

Leganés - Deportivo de La Coruña 21.30.