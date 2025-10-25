Fútbol/Segunda.- (Crónica) El Racing vuelve a remontar y escapa en el liderato

MADRID, 26 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Racing de Santander remontó (1-3) al Mirandés este sábado y afianzó su liderato de LaLiga Hypermotion en la undécima jornada, mientras que el Cádiz empató (0-0) contra el Granada y Burgos y Ceuta pidieron sitio en la zona de promoción.

En el duelo que cerró el fútbol en Segunda este sábado, el Racing se hizo fuerte en el liderato con su triunfo en Mendizorroza, a pesar de que empezaron perdiendo con el 1-0 de Álex Cardero a la media hora. Sin embargo, como la semana pasada contra el Deportivo, el equipo cántabro reaccionó para firmar una remontada de líder.

Jeremy Arévalo, Peio Canales y Asier Villalibre se llevaron los tres puntos, más la pequeña revancha contra el Mirandés por la derrota en los 'playoffs' del año pasado. El Racing suma así 22, mientras el equipo burgalés se queda en zona de descenso, por los 19 de Las Palmas y un Cádiz incapaz de ganar este sábado.

El cuadro gaditano falló al meter presión por el liderato en un empate de pólvora mojada contra el Granada, un derbi en Los Cármenes donde ambos se olvidaron del gol aunque tuvieron ocasiones. Las defensas se impusieron y el Cádiz se quedó tercero, mientras al equipo nazarí no le valió para salir del descenso.

Además, el Ceuta alargó su racha a ocho jornadas seguidas sumando, en su pletórico regreso a Segunda 45 años después, con el 0-1 ante una Cultural Leonesa que sigue sin ganar en casa. Rubén Díez, de penalti, hizo el gol ceutí al cuarto de hora para poner a los suyos en zona de promoción a falta de que termine la jornada.

Igualmente, el Burgos, que venía de ganar al Cádiz, asaltó la zona noble con un 1-0 ante la Real Sociedad B, de penalti de David González en el minuto 84. El Plantío volvió a dejar seco al filial 'txuri-urdin', que tuvo posesión y pocas ocasiones ante la consistencia castellana, incapaz de puntuar lejos de casa.

Mientras, Eibar y Leganés fallaron en su intento de pegarse al 'Top 6'. El cuadro vasco defendió el fortín de Ipurua, mientras que el madrileño volvió a sumar lejos de casa, después de un partido con poca precisión en los últimos metros. El 'Lega' tuvo su momento después del descanso, y el Eibar fue mejor de inicio y final.

Por otro lado, el Córdoba enlazó seis jornadas sin perder y se pegó al sexto puesto frenando a un Albacete que iba también en buena racha (1-3). El cuadro andaluz asaltó el Carlos Belmonte con dos goles en los primeros 15 minutos, con Rubén Alvés y un Adrián Fuentes que terminó firmando un doblete en el 74'.

--RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 11 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes.

Huesca - Las Palmas 1-1.

-Sábado 25.

Cultural Leonesa - Ceuta 0-1.

Albacete - Córdoba 1-3.

Eibar - Leganés 0-0.

Burgos - Real Sociedad B 1-0.

Granada - Cádiz 0-0.

Mirandés - Racing de Santander 1-3.

-Domingo 26.

Málaga - Andorra 14.00.

Sporting de Gijón - Zaragoza 18.30.

Almería - Castellón 18.30. Deportivo de La Coruña - Valladolid 21.00.