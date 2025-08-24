Fútbol/Segunda. Deportivo de La Coruña y Burgos se quedan arriba tras su empate a cero
MADRID, 24 Ago. 2025 (Europa Press) -
El RC Deportivo de La Coruña y el Burgos CF han empatado este domingo a cero durante la jornada 2 de LaLiga Hypermotion, quedándose ambos pese a ello en puestos cabeceros de la tabla, mientras que han ganado por la mínima la UD Almería en su visita a la Cultural Leonesa y el Málaga CF en casa frente a la Real Sociedad B.
En una tanda dominical poco prolífica de cara a puerta, Léo Baptistão marcó el único gol almeriense en el Estadio Reino de León cuando en el minuto 58 cabeceó de forma poco ortodoxa pero acertada un centro de Álex Muñoz desde la banda izquierda. Cuatro puntos lucen ahora los indálicos y todavía sin puntuar permanece la 'Cultu' en los puestos de descenso.
El otro tanto de esta noche fue de Rafa Rodríguez para el Málaga en el desenlace de su duelo ante el filial 'txuri-urdin'. Eso sí, mereció la pena esperar al 86' para ver la chilena del dorsal 37 'boquerón' en el área rival tras un par de rebotes al saque de un córner. Cuatro puntos atesoran ahora los malagueños y tres tiene la Real Sociedad B.
RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 2 DE LALIGA HYPERMOTION.
-Viernes.
Eibar - Granada 3-0.
Castellón - Valladolid 0-1.
Leganés - Cádiz 1-1.
-Sábado.
Mirandés - Huesca 0-1.
Ceuta - Sporting de Gijón 0-1.
Zaragoza - Andorra 1-3.
-Domingo.
Deportivo de La Coruña - Burgos 0-0.
Cultural Leonesa - Almería 0-1.
Málaga - Real Sociedad B 1-0.
-Lunes 25.
Albacete - Racing de Santander 19.30 horas.
Córdoba - Las Palmas 21.30.
