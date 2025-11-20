Fútbol/Segunda.- Deportivo y Las Palmas quieren sacar ventaja del duelo entre Burgos y Racing

BARCELONA, 20 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Los colíderes Deportivo de La Coruña y UD Las Palmas afrontan esta decimoquinta jornada de LaLiga Hypermotion con el objetivo de aprovechar el duelo que medirá a sus dos rivales más directos, el Burgos CF y al otro colíder, el tercero, un Real Racing Club al que se enfrentará este domingo (18.30 horas) en El Plantío.

Este enfrentamiento entre burgaleses y santanderinos será el principal duelo de esta jornada, ya que medirá al cuarto contra el segundo clasificado. El Burgos intentará hacerse fuerte en El Plantío, donde solo ha perdido un partido esta temporada, ante un Racing que ha caído por 2-1 en sus últimas tres visitas.

El conjunto de José Alberto contará con la buena noticia del regreso de sus cuatro internacionales, tres de ellos claves en el equipo como Jeremy Arévalo, Peio Canales y Gustavo Puerta. Estas ausencias se notaron mucho en el último choque frente al Granada CF, en el que Racing empató (2-2) tras desaprovechar un 2-0 en la segunda parte.

Mientras que el Burgos sumó un importante triunfo (0-2) en el derbi frente al CD Mirandés. El equipo burgalés suma seis partidos sin conocer la derrota, cinco de ellos en LaLiga Hypermotion, lo que le ha permitido colocarse a un solo punto de los tres colíderes de la clasificación, el Deportivo de La Coruña, la UD Las Palmas y el Real Racing Club.

Tanto gallegos como canarios estarán pendientes de este duelo, después de haber jugado ambos sus respectivos encuentros. En el caso de Las Palmas se medirá este viernes (20.30 horas) al Albacete BP, pudiendo dormir como líder en solitario en caso de puntuar ante el conjunto manchego.

Los de Luis García volvieron a exhibir su solidez defensiva (ocho goles encajados en toda la temporada) en la última victoria frente al Real Valladolid por 0-1. El Albacete intentará derribar esta "muralla amarilla" sin su máximo goleador con seis goles, Agus Medina, quien sufre una lesión muscular y no estará en el Estadio de Gran Canaria.

Mientras que el Deportivo recibirá el domingo (14.00 horas) a la AD Ceuta. Liberados por Yeremay Hernández, el conjunto gallego acumula tres victorias consecutivas, la última de ellas frente al Córdoba por 1-3, en un encuentro con polémica por la expulsión del central verdiblanco Rubén Alves.

Por último, la UD Almería visitará este sábado (18.30 horas) el Estadio Municipal de Butarque para medirse al CD Leganés. En caso de ganar este encuentro y el aplazado del próximo miércoles frente al Ceuta, el conjunto de Rubí se colocaría líder de LaLiga Hypermotion, superando al Deportivo, al Racing y a Las Palmas.

PROGRAMA DE LA JORNADA 15 DE LALIGA HYPERMOTION.

Viernes 21.

UD Las Palmas - Albacete BP 20.30 horas.

Sábado 22.

FC Andorra - CD Castellón 16.15 horas.

SD Eibar - Real Zaragoza 18.30 horas.

CD Leganés - UD Almería 18.30 horas.

Granada CF - Córdoba CF 21.00 horas.

Domingo 23.

RC Deportivo - AD Ceuta 14.00 horas.

Cádiz CF - Cultural y Deportiva Leonesa 16.15 horas.

SD Huesca - Real Sporting 16.15 horas.

Burgos CF - Real Racing Club 18.30 horas.

Málaga CF - CD Mirandés 21.00 horas.

Lunes 24.

Real Sociedad B - Real Valladolid 20.30 horas.