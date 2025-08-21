Fútbol/Segunda. Deportivo y Racing buscan confirmar las buenas sensaciones del debut ante Burgos y Albacete

MADRID, 21 Ago. 2025 (Europa Press) -

El Deportivo de la Coruña y el Racing de Santander buscan refrendar, en la segunda jornada de LaLiga Hypermotion, su buen debut en la competición ante Burgos y Albacete, respectivamente, dos equipo que también causaron buena impresión en su estreno liguero. Deportivo de la Coruña y Burgos se miden este domingo (17.00 horas) en el estadio de Riazor en un choque que enfrenta a dos de los equipos que mejor fútbol desplegaron en su estreno liguero.

Ambos consiguieron la victoria con contundencia, lo que les ha permitido situarse entre los cuatro primeros de la clasificación en el caso de los gallegos, y ser el primer líder de la temporada, en el de los burgaleses. El equipo de Antonio Hidalgo sorprendió con su juego combinativo al Granada en Los Cármenes y ahora, en el primer partido ante su público, quiere dar continuidad a esa atractiva propuesta. Eso sí, enfrente tendrá a un Burgos que no tuvo piedad ante la Cultural Leonesa, a la que goleó (5-1). Una prueba que refrenda la gran pretemporada de los de Luis Ramis, en la que se mantuvieron invictos.

Por su parte, otro de los equipos que tuvo una gran puesta de largo en la competición, el Racing de Santander, visitará este lunes el Carlos Belmonte para enfrentarse al Albacete, que firmó un meritorio empate (4-4) en Almería en la primera jornada. Será una exigente prueba para los cántabros, que tras el varapalo de la pasada campaña, quieren confirmarse como uno de los máximos candidatos al ascenso directo.

En el caso del equipo manchego, el buen hacer ante una de las mejores plantillas de LaLiga Hypermotion, la UD Almería, ha subido las expectativas, y ante un rival de los llamados a estar arriba como es el Racing, podrían afianzar su buen arranque. Además, los locales no han perdido ante los cántabros en ninguno de sus últimos cuatro partidos en el Carlos Belmonte --dos victorias y dos empates--.

Además, el viernes jugarán otros dos de los grandes candidatos al ascenso: Real Valladolid y Leganés. Los vallisoletanos visitarán al Castellón, mientras que los pepineros recibirán en Butarque al Cádiz. Ambos consiguieron sumar los tres puntos en la jornada inaugural y otro triunfo consecutivo les permitiría mantenerse en las posiciones delanteras de la tabla. Eso sí, el Leganés jugará ante un Cádiz que se mostró muy sólido en el triunfo en casa ante el Mirandés (1-0).

También destaca la visitas del Sporting de Gijón, que remontó en la jornada 1 al Córdoba en el Molinón, a Ceuta, que volverán vivir un partido en el fútbol profesional como local casi seis décadas después. Además, la UD Las Palmas, único recién descendido que no consiguió ganar en su debut, visitará el siempre complicado Nuevo Arcángel para medirse a un Córdoba que mereció más en su estreno.

PROGRAMA COMPLETO DE LA JORNADA 2 DE LALIGA HYPERMOTION

Viernes 22.

Eibar - Granada 19.30 horas.

Castellón - Real Valladolid 21.30 horas.

Leganés - Cádiz 21.30 horas. Sábado 23. Mirandés - Huesca 17.00 horas. AD Ceuta - Real Sporting 19.00 horas. Real Zaragoza - Andorra 21.30 horas. Domingo 24. Deportivo de la Coruña - Burgos 17.00 horas. Cultural Leonesa - Almería 19.30 horas. Málaga - Real Sociedad B 21.30 horas. Lunes 25. Albacete - Racing de Santander 19.30 horas. Córdoba - Las Palmas 21.30 horas.