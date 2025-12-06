Fútbol/Segunda.- El Almería rompe su mala racha por arriba y el Sporting hace lo mismo en mitad de tabla

MADRID, 6 de diciembre de 2025 (Europa Press).

La UD Almería ha ganado este sábado por 1-2 en su visita al FC Andorra durante la jornada 17 de LaLiga Hypermotion, rompiendo su mala racha en la zona alta de la clasificación, igual que ha hecho el Real Sporting de Gijón en la mitad de la tabla gracias a su triunfo por 0-1 contra la Real Sociedad B.

En el Nou Estadi Encamp, Lautaro de León falló dos oportunidades muy claras para el equipo local, pero su compañero Áron Yaakobishvili salvó en portería tres grandes ocasiones del Almería. Tras el descanso, los andorranos pagaron cara su falta de puntería porque Sergio Arribas abrió la lata en el minuto 69 con un zurdazo cruzado desde el balcón de área.

El propio Arribas marcó el 0-2 en el 77', al aprovechar a bocajarro un rechace del guardameta local, y Manu Nieto recortó distancias en el tiempo añadido con un cabezazo ajustado. Pese a ello, los del Principado sellaron otra derrota liguera y rozan la zona de descenso con 18 puntos.

Por su parte, el Almería volvió a ganar después de tres partidos, con incluida eliminación copera en treintaidosavos de final; ahora el cuadro almeriense luce 32 puntos y de forma provisional va tercero en la tabla. Algo más abajo está con 24 puntos el Real Valladolid, que guiado por un doblete de Peter Federico goleó por 1-4 a la SD Huesca.

'Chuki' San José, de zurdazo raso con rosca, y Amath Ndiaye, mediante un derechazo en plena llegada, hicieron los otros dos goles del conjunto blanquivioleta, dejando en anécdota el de Samuel Ntamack para un Huesca que con 19 puntos sigue en la zona peligrosa de esta Segunda División.

Por último, César Gelabert en el 50' firmó el único gol en Anoeta. Diego Sánchez centró desde el lado izquierdo y el '10' visitante cabeceó dentro del área 'txuri-urdin'. Aunque el portero buscó el empate con una volea en el tiempo de alargue, esa derrota dejó a la Real Sociedad B con 18 puntos; en cambio, el Sporting retomó la senda victoriosa y tiene 24.

RESULTADOS Y HORARIOS DE LA JORNADA 17 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Sábado.

Andorra - Almería 1-2.

Huesca - Valladolid 1-4.

Real Sociedad B - Sporting de Gijón 0-1.

-Domingo 7.

Cádiz - Racing de Santander 14.00 horas.

Leganés - Córdoba 16.15.

Deportivo de La Coruña - Castellón 18.30.

Eibar - Cultural Leonesa 18.30.

Granada - Ceuta 21.00.

-Lunes 8.

Burgos - Albacete 16.15.

Las Palmas - Mirandés 18.30.

Málaga - Zaragoza 20.30.