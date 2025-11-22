Fútbol/Segunda.- El Almería se coloca segundo y desata la crisis en Leganés

MADRID, 22 Nov. 2025 (Europa Press) -

LA UD Almería goleó (0-3) al Leganés en su casa este sábado en la jornada 15 de LaLiga Hypermotion para colocarse segundo en medio de un tenso ambiente en Butarque, mientras que Granada y Córdoba se repartieron un derbi insuficiente para ambos (1-1).

El cuadro andaluz encadenó su novena jornada seguida sin perder a costa de un equipo madrileño que enfadó a su afición. Paco López la escuchó en su contra, en un partido donde los locales no aprovecharon sus ocasiones. El Almería sí tuvo pegada, y se fue al descanso por delante con un tremendo golazo de Adri Embarba.

Tras el descanso, el 'Lega' volvió a fallar en las dos áreas y Chirino hizo el 0-2 para los visitantes. Casi en el descuento, el tercero de Arnau Puigmal terminó de lanzar hacia el ascenso directo a los andaluces. El equipo de Rubi se coloca segundo con 28 puntos, a uno del líder Las Palmas, mientras el 'Lega' se descuelga con 18.

En el derbi en Los Cármenes entre Granada y Córdoba hubo reparto de puntos (1-1) que no vale de mucho a ninguno, ya que los locales no alejan en exceso el descenso y los visitantes fallan a la oportunidad de meterse en el 'Top 6'.

El Córdoba se libró de inicio de la expulsión de Isaac con la revisión del VAR y rozó el gol con Jacobo, al poste, pero fue capaz de adelantarse en la reanudación con Adrián Fuentes. Los de Pacheta no bajaron los brazos y lanzaron su reacción hasta lograr el empate de Manu Lama, pero no más en los últimos minutos.

Por otro lado, el Castellón, con tres victorias y un empate en las últimas cuatro jornadas, se impuso al Andorra, con la nieve amontonada en las bandas. Los locales quedaron helados en el despliegue de los de Pablo Hernández, que se colocan sextos a falta de que termine el fin de semana, con los goles de Alberto Jiménez, Pablo Santiago y Adam Jakobsen.

Además, el colista Zaragoza parece levantar la cabeza con su segunda victoria seguida, este sábado a costa del Eibar a pesar de jugar con diez desde la expulsión de Yussif Saidu en el minuto 25 y con un 1-0 ya en contra. Los maños, cuando se cumple un mes de la llegada del técnico Rubén Sellés, remontaron en Ipurua con los goles de Mario Soberón, de penalti, y Sinan Bakis, en el minuto 82.

RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 15 DE LALIGA HYPERMOTION.

Viernes 21.

UD Las Palmas - Albacete BP 2-1.

Sábado 22.

FC Andorra - CD Castellón 1-3.

SD Eibar - Real Zaragoza 1-2.

CD Leganés - UD Almería 0-3.

Granada CF - Córdoba CF 1-1.

Domingo 23.

RC Deportivo - AD Ceuta 14:00 horas.

Cádiz CF - Cultural y Deportiva Leonesa 16:15 horas.

SD Huesca - Real Sporting 16:15 horas.

Burgos CF - Real Racing Club 18:30 horas.

Málaga CF - CD Mirandés 21:00 horas.

Lunes 24.

Real Sociedad B - Real Valladolid 20:30 horas.