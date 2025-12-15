Fútbol/Segunda.- El Castellón supera al Mirandés y se acerca al ascenso directo

MADRID, 15 Dic. 2025 (Europa Press) -

El CD Castellón ha conquistado este lunes ante el CD Mirandés (3-1), en el último partido de la decimoctava jornada de LaLiga Hypermotion, su quinta victoria consecutiva para acercarse a las posiciones de ascenso directo, mientras que los burgaleses se hunden en la zona de descenso.

En Castalia, el centrocampista francés Marc-Olivier Doué inauguró el marcador a los seis minutos con un disparo raso, pero en el 39 cometió penalti sobre el uruguayo Gonzalo Petit, propiciando que Carlos Fernández anotase desde los once metros. En el tiempo extra de la primera mitad, el portero montenegrino apareció para evitar el tanto del australiano Awer Mabil.

Ya en el 65, Ousmane Camara recibió un pase al espacio para plantarse ante el guardameta 'jabato' y colarle el balón entre las piernas para hacer el segundo tanto de los locales. El delantero guineano completó su doblete en el 91.

Con este resultado, el conjunto 'orellut' suma su quinto triunfo seguido y se sitúa cuarto con 31 puntos, a uno solo del puesto de ascenso directo del RC Deportivo (32). El Mirandés, por su parte, se queda penúltimo con 16 unidades, a cuatro de la zona de salvación.

PROXIMO.- RESULTADOS DE LA JORNADA 18 DE LALIGA HYPERMOTION.

Viernes.

Cultural y Deportiva Leonesa - SD Huesca 0-2.

Sábado.

Córdoba CF - SD Eibar 0-0.

Real Sporting - Granada CF 1-0.

Real Valladolid - FC Andorra 0-1.

Real Racing Club - CD Leganés 1-1.

RC Deportivo - Real Sociedad B 0-3.

Real Zaragoza - Cádiz CF 1-2.

Domingo.

Albacete BP - Málaga CF 1-3.

UD Almería - Burgos CF 1-2.

AD Ceuta FC - UD Las Palmas 1-1.

Lunes.

CD Castellón - CD Mirandés 3-1.