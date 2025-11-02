Fútbol/Segunda. El Dépor se recupera en Zaragoza y aprieta por arriba con los empates de Cádiz y Las Palmas

MADRID, 2 de noviembre de 2025 (Europa Press) - El Deportivo de La Coruña venció (0-2) al Real Zaragoza este domingo en la duodécima jornada de LaLiga Hypermotion para congestionar la zona alta de la tabla, empatado a 20 puntos con Cádiz y Las Palmas, que no pudieron con Andorra y Sporting. Después de un primer tiempo igualado, con más acciones para anular al rival que para encontrar el gol, el segundo trajo los goles en La Romareda. Mario Soriano fusiló una falta sacada en corto y David Mella hizo el 2-0 en el 73', tras una espectacular jugada y asistencia de tacón de Yeremay Hernández. Los de Antonio Hidalgo rompieron la racha de cinco jornadas sin ganar aprovechando su visita a un Zaragoza colista y sin signos de levantar cabeza, para volver a la pelea por las dos primeras plazas. Además, el Cádiz falló de nuevo al mismo objetivo ante un Andorra que tampoco fue capaz de cambiar su mala dinámica. Los del Principado, cinco jornadas sin ganar, merecieron más y se tuvieron que conformar con un punto ante un Cádiz que, con una victoria en seis partidos, se queda a cinco del liderato. En mismos guarismos volvió Las Palmas de su empate ante el Sporting de Gijón en El Molinón. El equipo canario defendió su condición de 'playoff' pero no pudo con el efecto Borja Jiménez en los asturianos, que siguen sin perder tras cuatro jornadas. Milos Lukovic tuvo las mejores ocasiones visitantes, pero el Sporting se lo pudo llevar en el descuento con Amadou o Guille Rosas. Por otro lado, el Córdoba impuso su mayor puntería (2-0) para alargar su racha a costa de la de ocho partidos sin perder del Ceuta. Los goles de Daniel Requena y Adrián Fuentes en el primer tiempo, mientras los de la Comunidad Autónoma topaban con la madera en el Nuevo Arcángel, valieron la séptima jornada seguida sin perder del Córdoba, que se pega a la zona de promoción (19 puntos). Además, por alejar el calor de la zona de descenso, el Castellón firmó una épica remontada con dos goles en el descuento ante el Málaga (2-1). Ousmane Camara y Marc Doue, expulsado por segunda amarilla tras quitarse la camiseta en la celebración, marcaron los tantos de un guion de película en el 92 y 99', tras el 0-1 malagueño en un polémico penalti de VAR en el primer tiempo. --RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 12 DE LALIGA HYPERMOTION. Viernes 30. Real Racing Club - Real Sociedad B 1-0. Sábado 31. Cultural y Deportiva Leonesa - CD Mirandés 3-2. Albacete BP - SD Huesca 2-1. CD Leganés - Burgos CF 1-2. UD Almería - SD Eibar 3-1. Domingo 1. FC Andorra - Cádiz CF 0-0. Córdoba CF - AD Ceuta 2-0. Real Sporting - UD Las Palmas 0-0. CD Castellón - Málaga CF 2-1. Real Zaragoza - RC Deportivo 0-2. Lunes 2. Real Valladolid CF - Granada CF 20.30 horas.