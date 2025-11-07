Fútbol/Segunda.- El Mirandés consigue ante el Sporting de Gijón su primer triunfo local de esta temporada

MADRID, 7 Nov. 2025 (Europa Press)

El CD Mirandés ha derrotado este viernes por 2-1 al Real Sporting de Gijón en el primer partido de la jornada 13 de LaLiga Hypermotion, con remontada incluida del equipo 'jabato' para lograr su primer triunfo de esta temporada ejerciendo como local en su exilio provisional en Vitoria.

En el Estadio de Mendizorrotza, se adelantaron los visitantes a la media hora gracias a un penalti transformado por Jonathan Dubasin. Sin embargo, el equipo local empató al poco de empezar la segunda mitad después de una mala salida del portero rival y que aprovechó Carlos Fernández.

Un compañero tocó la pelota para esquivar a Rubén Yáñez y a un zaguero, y Carlos Fernández llegó al área para controlar, perfilarse y anotar un zurdazo. Los anfitriones impusieron su ritmo y Gonzalo Petit en el 88' hizo de volea el 2-1 tras un barullo, atando una victoria que colocó al Mirandés con 12 puntos en la tabla; mientras, el Sporting luce 19 puntos.

RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 13 DE LALIGA HYPERMOTION.

Viernes.

Mirandés - Sporting de Gijón 2-1.

Sábado 8.

Real Sociedad B - Leganés 14.00 horas.

Eibar - Albacete 16.15.

Huesca - Andorra 16.15.

Deportivo de La Coruña - Cultural Leonesa 18.30.

Málaga - Córdoba 21.00.

Domingo 9.

Las Palmas - Racing de Santander 14.00.

Ceuta - Almería 16.15.

Granada - Zaragoza 18.30.

Cádiz - Valladolid 21.00.

Lunes 10.

Burgos - Castellón 20.30.