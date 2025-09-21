Fútbol/Segunda. El Racing cede el liderato en Córdoba y el Cádiz sigue fuerte

MADRID, 21 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Racing de Santander empató (2-2) este domingo ante el Córdoba y cedió así el liderato de LaLiga Hypermotion en la jornada seis, mientras que el Cádiz se llevó el derbi (0-1) contra el Málaga para ponerse colíder empatado con el Deportivo de La Coruña.

El conjunto cántabro vio esfumarse los tres puntos en el Nuevo Arcángel con un penalti en el minuto 98. Además, el Racing se había puesto con un cómodo 0-2 a la hora de encuentro, después de los goles de Andrés Martín y Sangalli, pero el Córdoba le dejó sin liderato, jugando incluso con diez los últimos minutos.

Ignasi Vilarrasa recortó distancias y, pese a la expulsión de Jacobo González, Cristian Carracedo hizo el empate en el largo descuento en un penalti de VAR. El Córdoba, que marca la zona de descenso, quitó al Racing el primer puesto, tercero con 13 puntos por los 14 de 'Dépor' y Cádiz.

Por otro lado, el equipo gaditano se estrenó lejos de casa aprovechando la debilidad como local del Málaga. En La Rosaleda, el cuadro amarillo se quedó el derbi con el solitario gol de Sergio Ortuño a los 20 minutos. El Cádiz se defendió bien después y los locales, que merecieron al menos el empate, no acertaron.

Mientras, el Real Valladolid encajó su primera derrota ante un Albacete que salió de la zona de descenso con su primer triunfo. El cuadro manchego respiró y dio una alegría a su afición con los goles de Agus Medina y Lazo en la última media hora. El despiste en el Carlos Belmonte deja al Pucela con once puntos.

Además, el Eibar se pegó al 'Top 6' al ganar el derbi contra la Real Sociedad B. El conjunto armero volvió a demostrar su fortaleza en Ipurua, donde el gol en propia puerta de Jon Balda y el 2-0 de Jon Bautista bastaron para superar al vecino vasco.

Por abajo cogió aire también el Ceuta, superando (1-0) a un Real Zaragoza penúltimo en la tabla. El equipo maño, incapaz de ganar pese a un calendario a priori amable, quiso reaccionar a una mala primera parte pero entonces encajó el gol de un Marcos Fernández que sigue tirando de los suyos.

--RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 6 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes.

Deportivo de la Coruña - SD Huesca 4-0.

-Sábado.

Cultural Leonesa - CD Castellón 1-3.

CD Leganés - UD Las Palmas 0-1

FC Andorra - CD Mirandés 1-1.

UD Almería - Real Sporting 2-1.

-Domingo.

AD Ceuta - Real Zaragoza 1-0.

Albacete Balompié - Real Valladolid 2-0.

SD Eibar - Real Sociedad B 2-1.

Málaga CF - Cádiz CF 0-1.

Córdoba CF - Real Racing Club 2-2.

-Lunes.

Burgos CF - Granada CF 20.30 horas.