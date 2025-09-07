Fútbol/Segunda. El Racing firma una remontada exprés en Almería y alarga su buen arranque en LaLiga Hypermotion

MADRID, 7 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Real Racing de Santander se quedó como líder en solitario de LaLigaHypermotion 2025-2026 y como el único equipo capaz de ganar los cuatro primeros partidos de la temporada al batir con una gran remontada a la UD Almería por 2-3, mientras que el CD Leganés empató sin goles ante la Cultural Leonesa para firmar su cuarto empate consecutivo. No pintaban nada bien las cosas para el conjunto cántabro en el UD Almería Stadium donde no estaba jugando nada bien y donde todo hacía indicar que no podría alargar su pleno. Antes del minuto 20, caía 2-0 por los goles de Adrián Embarba y Nico Melamed, y aunque su rival se quedó poco después por la expulsión de Dion Lopy, no tuvo capacidad de reacción. Sin embargo, tras el descanso, el panorama cambió radicalmente. El Racing fue capaz de empatar el partido en apenas dos minutos, con un doblete de Jeremy Arévalo, un golpe que terminó de hundir a un Almería que empezó a notar su inferioridad y que vio como un tanto de Gustavo Puerta certificaba la remontada y liderato racinguista.

Por su parte, otro de los equipos que aspiraba a instalarse en la zona alta, la SD Huesca, también tropezó en su visita al recién ascendido AD Ceuta, que sumó su primer triunfo tras tres derrotas seguidas al imponerse por 2-1 en un final trepidante. Kialy Kone hizo el 1-0 y aunque los visitantes se quedaron con diez en la segunda mitad por la expulsión de Sergi Enrich, empató en el minuto 85 por medio de Enol Rodríguez, una alegría efímera porque Samuel Obeng dejó la victoria en casa a renglón seguido. Además, el CD Leganés, aspirante al ascenso, continúa sin arrancar en este inicio de temporada y sumó su cuarto empate consecutivo al no pasar del empate sin goles en su visita a la recién ascendida Cultural Leonesa, que estrenó su casiller de puntos. Tampoco pudo ganar otro candidato como la UD Las Palmas, que también firmó un 0-0 en El Plantío de Burgos.

Esta ausencia de goles en estos dos partidos la compensó el espectacular empate a tres entre la Real Sociedad B y el Cádiz CF, aunque el filiar realista fue ganando 3-1 y vio como un doblete de Iuri Tatabadze en el tramo final le dejaba con sólo punto.