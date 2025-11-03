Fútbol/Segunda. El Valladolid recupera sensaciones con remontada al Granada

MADRID, 3 Nov. 2025 (Europa Press) -

El Real Valladolid logró este lunes una sufrida remontada (2-1) frente al Granada en el José Zorrilla, en el cierre de la jornada 12 de LaLiga Hypermotion, en un triunfo de carácter que devuelve la calma a su entorno tras una semana convulsa por la eliminación copera y que acerca al conjunto pucelano a los puestos nobles, mientras que el Granada vuelve a la senda de la derrota y ve frenada su progresión en la parte baja de la tabla.

El partido se le puso pronto cuesta arriba al equipo de Guillermo Almada. El recuerdo reciente del tropiezo copero ante el Portugalete (1-0) todavía pesaba sobre la grada, que comenzó a mostrar su descontento con pitos y cánticos contra el club tras el gol visitante. El Granada, mucho más entonado en la primera mitad, se adelantó en el minuto 28 con un tanto de Jorge Pascual, tras una gran acción de Faye que esta vez no fue invalidada por fuera de juego, como sucedió previamente.

El conjunto andaluz pudo ampliar su ventaja poco después, cuando el propio Pascual estrelló un disparo en el larguero tras otra gran jugada individual. Los de Pacheta, que regresaba a Pucela en un ambiente de respeto y aplausos, dominaron esa primera parte con claridad, generando más peligro y controlando los tiempos del partido, mientras el Valladolid se limitaba a colgar balones sin acierto.

Aun así, el cuadro local empezó a reaccionar antes del descanso, con dos buenas oportunidades de Javi Sánchez, una de ellas un cabezazo picado que obligó a lucirse a Luca Zidane. Ese empuje inicial se acentuó tras el paso por vestuarios, con un Valladolid más vertical, decidido a revertir su suerte y empujado por una afición que pasó de la protesta al aliento.

El empate llegó en el minuto 60, cuando Amath Ndiaye aprovechó un balón suelto en el área para batir a Zidane con un remate que se desvió lo justo para despistar al portero. El 1-1 cambió por completo el guión del partido y el Valladolid tomó el control, mientras que el Granada perdió la solidez que había mostrado, desorientado ante el ímpetu local y con signos de fatiga física.

Con el encuentro encaminado hacia el empate, una mano de Manu Lama dentro del área en el tramo final acabó decantando la balanza. Chuki, con aplomo, transformó el penalti en el 88' pese a que Luca Zidane llegó a tocar el balón y el gol desató la euforia en Zorrilla, para sellar una remontada clave para los blanquivioletas, que se reencuentran con la victoria tras dos jornadas sin ganar.

El duelo terminó con tensión, con una expulsión directa para Hormigo en el añadido por una agresión a Iván Alejo, reflejo del nerviosismo visitante ante una derrota que deja tocado al Granada. Los de Pacheta, que sumaban tres empates y dos victorias, siguen en la zona baja con 11 puntos y frenan su intento de reacción.

El Valladolid, por su parte, asciende a la séptima posición con 19 puntos, a uno del 'playoff', y, sobre todo, recupera la confianza y el pulso con su afición después de una semana marcada por la frustración por ese temprano adiós a la competición copera.

RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 12 DE LALIGA HYPERMOTION.

Viernes 30. Real Racing Club - Real Sociedad B 1-0.

Sábado 31. Cultural y Deportiva Leonesa - CD Mirándes 3-2. Albacete BP - SD Huesca 2-1. CD Leganés - Burgos CF 1-2. UD Almería - SD Eibar 3-1.

Domingo 1. FC Andorra - Cádiz CF 0-0. Córdoba CF - AD Ceuta 2-0. Real Sporting - UD Las Palmas 0-0. CD Castellón - Málaga CF 2-1. Real Zaragoza - RC Deportivo 0-2.

Lunes 2. Real Valladolid CF - Granada CF 2-1.