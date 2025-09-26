Fútbol/Segunda. El Zaragoza de Gabi respira ganando al Mirandés
MADRID, 26 Sep. 2025 (Europa Press) -
El Real Zaragoza se impuso (0-1) este viernes al Mirandés en el inicio de la séptima jornada de LaLiga Hypermotion, primer triunfo de la temporada para el equipo maño y pequeño bache para el castellano. Los de Gabi Fernández respiraron gracias al golazo de Francisco Moyano cerca de la media hora de encuentro, un 0-1 que les dio tranquilidad para aguantar y dominar el resto de una primera parte sin mucha historia en Mendizorroza, donde juega el Mirandés por obras en Anduva.
El cuadro local se hizo con el balón en el segundo tiempo pero no generó excesivo peligro y el Zaragoza mantuvo la renta sin sufrir. Sin embargo, en la recta final, la tensión, desde Gabi, al borde del ataque en la banda, hasta los jugadores, se dejó notar. El Mirandés colgó balones y la tuvo con Alberto Marí, pero una vez más la defensa del Zaragoza, que mordió como el resto del equipo para guardar los tres puntos, se hizo fuerte. El cuadro maño sacó su primer triunfo del curso para sumar seis puntos por los siete de un Mirandés que encadena tres jornadas sin ganar.
