Fútbol/Segunda.- La 'Cultu' coge aire a costa de hundir al Málaga

MADRID, 17 Nov. 2025 (Europa Press) -

La Cultural Leonesa ha logrado este lunes un valioso triunfo por 1-0 ante el Málaga CF en el estadio Reino de León, en un partido correspondiente a la jornada 14 de LaLiga Hypermotion, para alejarse de los puestos de descenso y hundir al Málaga, que encadena tres jornadas sin ganar y se queda con 15 puntos justo por encima de la zona de descenso.

El encuentro arrancó con intensidad y pronto se vio el primer aviso del Málaga, cuando en el 3' Julen Lobete lanzó un trallazo desde el interior del área que se estrelló en el larguero, con efecto y sin que el guardameta de la 'Cultu', Edgar Badia, pudiera hacer nada. La Cultural respondió rápidamente con un disparo raso y cruzado de Iván Calero en el minuto 11, que obligó a intervenir a la defensa malaguista.

El juego continuó muy igualado, con llegadas de ambos equipos. En el minuto 16, Calero centró desde la derecha, pero Rodri Suárez remató por encima de la portería. Por parte del Málaga, Rafa probó fortuna desde fuera del área en el 24' y Lobete volvió a acercarse al gol en el 31', aunque su disparo fue bloqueado por la defensa local y atrapado por Badia.

La mejor ocasión de la primera parte para la Cultural llegó en el minuto 37, con una contra de manual que incluyó un tacón del 10 y un pase perfecto de Calero, pero el '15' envió el balón fuera. Pero apenas dos minutos después, Lucas Ribeiro se desquitó de su error y marcó el 1-0 con un disparo cruzado tras internarse por la banda derecha y superar al portero Alfonso Herrero. Con esa ventaja, que sería definitiva, se llegó al descanso.

En la segunda mitad, el Málaga buscó con insistencia el empate. Apenas iniciado el segundo tiempo, David Larrubia obligó a Badia a estirarse en el minuto 47. En el 63', el defensa malaguista Francisco Montero protagonizó una clarísima ocasión, un centro-chut que por poco no fue rematado por ningún compañero. La 'Cultu' también tuvo opciones, con un buen servicio de Calero que Chacón no pudo transformar en remate en el 65'.

Los locales movieron el banquillo en el 75', retirando al goleador Ribeiro para dar entrada a Diego Collado. En los minutos finales, el Málaga siguió intentando el empate, pero Adrián Niño vio cómo su tiro de falta se estrellaba en la barrera en el 87', y la 'Cultu' respiró finalmente tras la roja directa a Murillo por cortar una contra en el tiempo de descuento (90+3').

Con esta victoria, la Cultural Leonesa respira en la tabla y consigue un triunfo vital para tomar aire en la lucha por la permanencia, mientras que el Málaga se mete en problemas y tendrá que reaccionar rápidamente para escapar de la zona de descenso en las próximas jornadas.

RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 14 DE LALIGA HYPERMOTION. -Viernes. Valladolid - Las Palmas 0-1. -Sábado 15. Albacete - Andorra 1-0. Castellón - Real Sociedad B 5-4. Racing de Santander - Granada 2-2. -Domingo 16. Ceuta - Leganés 1-2. Almería - Cádiz 3-0. Sporting de Gijón - Eibar 1-1. Córdoba - Deportivo de La Coruña 1-3. Mirándes - Burgos 0-2. Zaragoza - Huesca 1-0. -Lunes 17. Cultural Leonesa - Málaga 1-0.