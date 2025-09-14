Fútbol/Segunda. La Cultural Leonesa sorprende con goles al líder Racing de Santander

MADRID, 14 Sep. 2025 (Europa Press) -

La Cultural y Deportiva Leonesa ha ganado por 2-4 al Racing de Santander, líder de LaLiga Hypermotion, en una jornada 5 donde el FC Andorra ha derrotado por 3-1 al Córdoba CF, el Real Sporting de Gijón ha perdido por 2-3 ante el Burgos CF, el CD Leganés ha vencido en su visita al Granada CF y, además, CD Castellón y AD Ceuta han empatado (3-3). La tanda de este domingo en Segunda División empezó en el Principado andorrano, donde los locales se vieron por debajo en el marcador en el 2' pero remontaron con goles de Aingeru Olabarrieta, de Min-su Kim y el último de Dani Villahermosa. Esto situó al Andorra con 10 puntos y dejó al Córdoba con cuatro, los mismos que ahora luce la Cultural Leonesa. Roger Hinojo abrió en el minuto 7 la 'lata' en El Sardinero, Luis Chacón hizo el 0-2 en el 25' y Rubén Sobrino marcó el tercero antes del descanso. Diego Collado metió el 0-4 en el 57' y el Racing maquilló el resultado con una diana materializada por Peio Canales (min.70) y un penalti transformado por Andrés Martín en el tiempo de prolongación. Con 12 puntos siguen los santanderinos en la cima de la tabla, pero habiendo malgastado una opción para distanciarse. Varios puestos más abajo, el Burgos (8 pts.) se acercó al Sporting de Gijón (9 pts.) gracias a su victoria precisamente en El Molinón con un gol decisivo de Mateo Mejía en el minuto 90 de un partido que llegó a ir 0-2. El empate entre Castellón (2 pts.) y Ceuta (4 pts.), sellado con un penalti convertido por Israel Suero para los locales en Castalia cuando corría el quinto minuto añadido de la segunda mitad, provocó que ambos equipos continúen en las posiciones rezagadas. Y peor le va al Granada, colista con un único puntos después de caer contra el Leganés (7 pts.).

--RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 5 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes.

Las Palmas - Real Sociedad B 2-1.

-Sábado.

Cádiz - Eibar 1-0.

Mirandés - Deportivo de La Coruña 1-5.

Huesca - Málaga 1-0.

Valladolid - Almería 3-1.

-Domingo.

Andorra - Córdoba 3-1.

Racing de Santander - Cultural Leonesa 2-4.

Castellón - Ceuta 3-3.

Sporting de Gijón - Burgos 2-3.

Granada - Leganés 0-2.

-Lunes 15.

Zaragoza - Albacete 20.30 horas.