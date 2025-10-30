Fútbol/Segunda.- (Previa) El Racing se pone a prueba ante la Real B y Las Palmas visita al Sporting

BARCELONA, 30 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Real Racing Club se medirá en esta duodécima jornada de LaLiga Hypermotion a la Real Sociedad B, un duelo a priori desigual entre el primero y el vigésimo clasificado, pero en el que el conjunto cántabro no puede fiarse lo más mínimo tras sus últimos duelos frente a equipos de la zona baja, mientras que su inmediato perseguidor Las Palmas visitará al Real Sporting del invicto Borja Jiménez.

El conjunto de José Alberto viene de remontar en su último compromiso liguero (1-3) del pasado sábado frente al CD Mirandés. Los goles de Jeremy Arévalo, Peio Canales y Asier Villalibre permitieron al Racing vencer en Mendizorroza, ampliando su ventaja en el liderato a tres puntos después de los empates de la UD Las Palmas y el Cádiz CF.

El líder abrirá esta duodécima jornada con su duelo este viernes (20.30 horas) frente a la Real Sociedad B. El filial 'txuri-urdin', único equipo que no puntuado como visitante, intentará dar la sorpresa en su vista a El Sardinero, donde el Racing ya sufrió una dura derrota (2-4) frente a la Cultural Leonesa, que en aquel momento era el colista.

En caso de conseguir la victoria, el conjunto racinguista metería presión a sus tres inmediatos perseguidores, Las Palmas, Almería y Cádiz. El primero en jugar su encuentro será el equipo almeriense, que lo hará este sábado (21.00 horas) frente a la SD Eibar. Los de Rubí están en un gran momento y acumulan siete partidos sin perder, el último de ellos en la Copa del Rey frente al Lorca Deportiva por 0-2.

Tanto Racing como Almería lograron vencer sus respectivos compromisos coperos, algo que no consiguió la UD Las Palmas. El conjunto de Luis García dio una de las grandes sorpresas al caer (3-1) frente al CD Extremadura. Con el objetivo de recuperarse de este batacazo, el equipo canario visitará al Real Sporting del invicto Borja Jiménez.

El técnico abulense ha vencido sus tres primeros encuentros en el banquillo sportinguista. El último de ellos frente al Real Zaragoza (1-0) a pesar de jugar toda la segunda parte con uno jugador menos tras la expulsión de Jonathan Dubasin. La baja del delantero hispano-belga supone un duro golpe para el equipo asturiano, que ya ocupa puestos de 'Playoffs' tras esta buena racha.

Mientras que el Cádiz visitará este domingo (14.00 horas) el Estadio de Encamp para medirse al Andorra, que no gana en su estadio desde el 14 de septiembre cuando venció al Córdoba por 3-1. La jornada la cerrará el duelo entre el Real Valladolid y el Granada CF, dos de los equipos decepción de lo que llevamos de temporada y que intentarán empezar a levantar el vuelo en el Estadio José Zorilla.

--PROGRAMA DE LA JORNADA 12 DE LALIGA HYPERMOTION.

Viernes 30.

Real Racing Club - Real Sociedad B 20.30 horas.

Sábado 31.

Cultural y Deportiva Leonesa - CD Mirándes 16.15 horas.

Albacete BP - SD Huesca 18.30 horas.

CD Leganés - Burgos CF 18.30 horas.

UD Almería - SD Eibar 21.00 horas.

Domingo 1.

FC Andorra - Cádiz CF 14.00 horas.

Córdoba CF - AD Ceuta 16:15 horas. Real Sporting - UD Las Palmas 16:15 horas. CD Castellón - Málaga CF 18:30 horas. Real Zaragoza - RC Deportivo 21:00 horas. Lunes 2. Real Valladolid CF - Granada CF 20:30 horas.