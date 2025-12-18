Fútbol/Segunda.- Racing y Deportivo buscan trasladar su alegría copera a la Liga

BARCELONA, 18 dic. 2025 (Europa Press) -

Los dos primeros clasificados de LaLiga Hypermotion, el Real Racing Club y el Deportivo de la Coruña, afrontan esta decimonovena jornada con el objetivo de trasladar la alegría vivida en la Copa del Rey, donde eliminaron a dos equipos de Primera División como el Villarreal CF y el RCD Mallorca, respectivamente, para acabar así el año en lo más alto de la tabla.

El conjunto de José Alberto logró un triunfo de mucho mérito (2-1) frente a un conjunto que esta temporada disputa la Liga de Campeones como el 'Submarino Amarillo'. Los dos tantos de Juan Carlos Arana permitieron a los Campos de Sport de El Sardinero vivir una fiesta y olvidarse así del último empate liguero (1-1) frente al Club Deportivo Leganés.

A pesar de la dificultad del rival, el técnico racinguista optó por un once titular lleno de suplentes. Algunos jugadores muy importantes como Iñigo Vicente o Pablo Ramón no disputaron ni un solo minuto, reservándoles de cara al duelo de este sábado (16.15 horas) frente a la SD Huesca en el Estadio del Alcoraz, donde el Racing buscará un triunfo que le permita mantener su ventaja en el liderato.

Tras las derrotas de sus más inmediatos perseguidores, el Deportivo de la Coruña y la UD Almería, el conjunto racinguista aumentó su renta a los cuatro puntos, lo que le asegura terminar el año en lo más alto de la clasificación. Este sábado tendrá enfrente a la SD Huesca, que viene de vencer por 0-2 a la Cultural y Deportiva Leonesa y caer en Copa ante Osasuna en la prórroga (2-4).

Antes de saltar al campo, el Racing conocerá el resultado del Deportivo, que visitará al FC Andorra a las 14.00 horas. El conjunto de Antonio Hidalgo sufrió la pasada jornada una sorprendente derrota (0-3) frente a la Real Sociedad B, que sumó sus primeros puntos como visitante después de haber perdido sus primeros ocho partidos de la temporada.

El equipo gallego consiguió reponerse de este golpe eliminando al Mallorca en los dieciseisavos de la Copa del Rey. El gol del centrocampista del filial Noe Carillo en el minuto 85 fue suficiente para lograr el pase a octavos de final, antes de visitar este sábado al Andorra, que salió del descenso tras ganar al Real Valladolid por 0-1.

Mientras que el Almería visitará La Rosaleda para medirse al Málaga CF. El conjunto de Rubí necesita el triunfo para evitar ser superado por el CD Castellón, que acumula cinco victorias consecutivas y que desde la llegada de Pablo Hernández al banquillo es el equipo más en forma de toda LaLiga Hypermotion.

Por último, Las Palmas y Burgos CF recibirán a dos equipos de la zona media-baja como la Cultural y Deportiva Leonesa y el Real Zaragoza, respectivamente. Ambos equipos ocupan las dos últimas plazas de 'Playoffs', a los que podría entrar el Real Sporting si consigue ganar al Leganés y el conjunto burgalés tropieza en El Plantío.

JORNADA 19 DE LALIGA HYPERMOTION

Viernes 19.

SD Eibar - Real Valladolid CF 20.30 horas.

Sábado 20.

FC Andorra - RC Deportivo 14.00 horas.

SD Huesca - Real Racing Club 16.15 horas.

CD Leganés - Real Sporting 18.30 horas.

UD Las Palmas - Cultural Leonesa 21.00 horas.

Domingo 21.

Málaga CF - UD Almería 14.00 horas.

Real Sociedad B - AD Ceuta FC 16.15 horas.

CD Mirandés - Córdoba CF 16.15 horas.

Burgos CF - Real Zaragoza 18.30 horas.

Granada CF - Albacete BP 18.30 horas.

Cádiz CF - CD Castellón 21.00 horas.