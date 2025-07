Fútbol/Selección.- Aitana Bonmatí: "He chutado con todo porque no quería llegar a penales"

MADRID, 24 Jul. 2025 (Europa Press) - La futbolista internacional española Aitana Bonmatí ha admitido este jueves haber "chutado con todo" en la jugada de su gol para la victoria en la prórroga frente a Alemania, por 0-1 en las semifinales de la Eurocopa Femenina, "porque no quería llegar a penaltis" delante de la guardameta alemana Ann-Katrin Berger. "Sabíamos que en estas situaciones a veces dejaba libre el primer palo y no me lo he pensado dos veces, he chutado con todo porque no quería llegar a penaltis", comentó Bonmatí, en rueda de prensa, sobre su acertado tiro al ver el espacio generado por Berger. Antes, en declaraciones a RTVE desde el Stadion Letzigrund de Zúrich (Suiza), la mediapunta del FC Barcelona había detallado su gol: "Lo habíamos estudiado con los analistas. El entrenador de porteras nos había dicho que [Berger] hacía ciertos movimientos y que a veces el primer palo quedaba vacío. Y así ha sido, lo he visto en el pase a la red. Son acciones momentáneas, pero te acuerdas de todo lo estudiado". Luego, en la sala de prensa, elogió a la portera española Cata Coll. "Ha hecho un gran partido, unas paradas también que nos han salvado en momentos de sufrir. Y sí, las dos tuvimos un mal inicio de Eurocopa por causas ajenas, por enfermedad básicamente, y hoy hemos tenido suerte de disputar este partido y de estar en la final. Así que sí, a veces la vida pues da una vuelta y te da buenas noticias", argumentó. "Siento que hemos vuelto a hacer historia. Por primera vez hemos batido récords o nuevas primeras veces como estar en una final de Eurocopa y ganar a Alemania, que no lo habíamos hecho nunca. Por lo tanto, orgullo de pertenecer a esta generación de futbolistas que tantos logros estamos consiguiendo, la verdad", aseveró Bonmatí. "Creo que en el futuro lo vamos a agradecer, haber vivido tantas cosas y tantos logros. Pero bien, esto no ha acabado. Hoy todos a disfrutar porque nos lo merecemos, pero mañana ya a pensar en Inglaterra porque quedan pocos días", aludió a la final del próximo domingo. De nuevo fue preguntada por su gol. "Cuando la pelota ha entrado, he empezado a correr como una loca. No sabía adónde ir, me he encontrado a todo el banquillo de pie y he ido con todas. Este gol es de todas, de todas y todos. Trabajamos para estar en estos momentos y qué mejor que compartirlo con el grupo. La verdad que es un grupo muy bonito y muy sano", subrayó la doble ganadora del Balón de Oro. "Cuando termina el partido, lo primero que pienso es en felicitar al rival por su gran torneo a pesar de todas las dificultades que ha tenido. Quiero felicitarlas por eso. Sé que algunas jugadoras alemanas han jugado contra nosotras muchas veces con el equipo y la selección y trato de respetar a cada rival porque se lo merecen", agregó. Además, habló sobre cómo festejar esta victoria en semifinales. "No sé, creo que eso es espontáneo y veo que en el vestuario la están rompiendo ya. Nada, nos queda un trayecto de bus hasta el campamento base en Lausana, así que espero que en el bus no haya mucho silencio. Seguro que se va a celebrar por todo lo alto porque la ocasión se merece, pero no te sé decir mucho más", contestó a la periodista. "Sabíamos que hoy podría ser un partido largo y ha sido un partido largo. Pero confiamos en nuestro equipo, confiamos en nuestras jugadoras; once empiezan, pero tenemos en el banquillo muchas jugadoras que pueden hacerlo mejor en la segunda mitad o en la prórroga", avisó. "Nosotras tampoco hemos salido al partido de hoy pensando en el del año pasado de los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos quedan en el pasado, ya se ha hablado suficiente de ellos. Sabíamos que nosotras actualmente estamos en un buen momento y confiamos en todo nuestro potencial, en todo nuestro equipo", insistió Bonmatí. "Estamos muy unidas y sabíamos que hoy era, más que una revancha, un día para hacer historia. Y nos lo hemos tomado de esta forma, por primera vez hemos ganado a Alemania en la historia de toda la selección y por primera vez estamos en una final de Eurocopa en categoría absoluta; ya sabemos que en inferiores hemos llegado muchas veces, pero faltaba en categoría absoluta", recordó la talentosa jugadora catalana. Por último, describió otra vez el 0-1. "He tirado con todo lo que tenía, con todas las fuerzas que tenía, que no eran evidentemente las mismas que al comenzar el partido. Pero creo que hemos tenido una mentalidad excepcional y hemos sabido gestionar muy bien los momentos del partido. Y bueno, muy contentas de seguir haciendo historia y esperamos que el domingo lo hagamos un poco más", vaticinó finalmente.