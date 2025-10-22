Fútbol/Selección.- Aitana Bonmatí ofrecerá el Balón de Oro a la afición en La Rosaleda

MADRID, 22 Oct. 2025 (Europa Press) -

La centrocampista del FC Barcelona y la selección española Aitana Bonmatí ofrecerá este viernes el Balón de Oro a la afición en La Rosaleda (Málaga), en la previa de la ida de las semifinales de la Liga de Naciones que medirá a España contra Suecia.

Según informó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Bonmatí dedicará su tercer galardón consecutivo como mejor jugadora del mundo a la afición que asistirá al partido de España en Málaga.

Un mes después de recibir el galardón, la de Sant Pere de Ribes volverá a recibir el cariño de la afición. El partido de ida de las semifinales de la Liga de Naciones servirá también para que el público admire el Trofeo Kopa conseguido por Vicky López.

La mejor jugadora joven y la mejor del mundo estarán con España en busca de una nueva final junto al apoyo de La Rosaleda, más alicientes para la afición malacitana para acudir a la cita.