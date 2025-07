Fútbol/Selección: Aitana Bonmatí: "Parece que estemos obligadas a ganar 6-0, hemos hecho historia"

MADRID, 18 Jul. 2025 (Europa Press) - La centrocampista de la selección española Aitana Bonmatí reconoció que Suiza puso "las cosas difíciles" este viernes, pero recordó que en una eliminatoria de Eurocopa no hay partido sencillo, celebrando el objetivo de estar en 'semis' y hacer "historia". "No esperábamos nada distinto. Son los cuartos de final, encima contra la anfitriona, y la verdad que Suiza ha hecho un gran torneo, realmente intensas. Nos han puesto las cosas difíciles, no nos han permitido hacer ese juego interior que solemos hacer, pero hay que sacar unas conclusiones positivas porque estamos en semifinales. Son eliminatorias y ningún partido va a ser fácil", dijo. "Hay que valorar estos momentos, parece que estemos obligadas a ganar cada partido 6-0, y parece que ganamos hoy 2-0, estamos en semifinales, y qué ha pasado. Hemos hecho historia, y querremos estar en esa final. ¿Qué equipo prefiero? Me da igual, son los dos mejores equipos del torneo, si pueden llegar a prórroga no nos vendría mal", añadió sobre Alemania o Francia. Bonmatí compareció en rueda de prensa después del encuentro como 'Mejor jugadora' del 2-0 en el Wankdorf de Berna. "En ningún momento he pensado que era imposible, tenía calma y confianza, sabiendo que los partidos hay que competirlos, tener paciencia. Es verdad que muchas veces estamos acostumbradas a ir ganando en las primeras partes por goleadas, pero lo real no es eso", afirmó. "Ha sido un partido de trabajo, de confiar en nuestras capacidades. Hemos disfrutado la atmósfera, jugar en casa del anfitrión, felicito a Suiza, a la organización, a la ficción, hemos jugado en campos llenos de gente. Me encanta Suiza", añadió. La jugadora del Barça explicó el pasillo que hicieron al rival como parte de ese agradecimiento a un torneo "único". "Ha sido algo espontáneo. Suiza ha hecho un gran torneo, grandes partidos, felicitar al rival por su gran torneo. El país, la organización, los estadios, nos han hecho vivir experiencias únicas. Este Europeo se va a recordar siempre por la organización, por la gente, por los estadios llenos, hay que valorarlo y agradecerlo", apuntó. Por otro lado, la MVP del billete a cuartos confesó estar satisfecha con su nivel tras ir de menos a más por la meningitis vírica que pilló justo antes del torneo. "Quería disfrutar y volver a sentirme futbolista, físicamente bien dentro del campo, me ha pasado un bache en el camino, pero estoy orgullosa de que he sabido revertir la situación. Contenta por el pase del equipo", dijo. "Sí, hoy me he sentido al 100%, sobre todo físicamente. Estoy tranquila, contenta, no sabía si esto de la meningitis me podía perjudicar durante todo el torneo, he trabajado para estar bien cuanto antes. El trabajo tiene su recompensa. Me gustaría dar las gracias a toda la gente que me ha ayudado", terminó.