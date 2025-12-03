Fútbol/Selección.- Alexia Putellas: "Corregimos muchas cosas del partido de ida para poder levantar el título"

MADRID, 3 Dic. 2025 (Europa Press) -

La futbolista española Alexia Putellas ha reconocido que la selección nacional corrigió "muchas cosas" del partido de ida correspondiente a la final de la Liga de Naciones Femenina, saldado con 0-0, y así "poder levantar el título" tras el duelo de vuelta en un Riyadh Air Metropolitano con "ambientazo" para festejar el 3-0 endosado al combinado de Alemania.

"Trabajamos muchísimo y corregimos muchas cosas del primer partido para poder levantar el título, como hicimos ayer", manifestó Putellas este miércoles en San Agustín del Guadalix (Madrid) durante la entrega de los Premios Iberdrola Supera 2025.

La doble ganadora del Balón de Oro fue reconocida como 'Jugadora Más Valiosa' de esta Liga de Naciones 2025 y se mostró "muy contenta" porque el título obtenido "era muy importante". "Jugar una final en tu país no se suele ver siempre porque organizas un torneo o no se suele dar. Entonces teníamos muchas ganas que por esa parte se diera", indicó.

Además, elogió el ambiente vivido en el estadio colchonero. "Las familias también nos explicaban en la grada el ambientazo que había. Creo que fue un partido redondo. Nosotras disfrutamos muchísimo y lo más importante es que creo que la gente también lo hizo", señaló al respecto.

"Fue increíble. Ahora estaba hablando con Sandra Sánchez, que me estaba contando que fue su sobrina ayer y que le encantó porque ella también juega y que se lo pasaron genial. Creo que es un poco la sensación de todos", afirmó Putellas sobre el apoyo hacia la 'Roja'.

Preguntada por el estado físico de su compañera culé Aitana Bonmatí, reiteró que "es una baja muy sensible tanto para la selección como para el club". "Sabemos que la operaron ayer, que ya ha empezado su proceso de recuperación y está bien. Desearle muchos ánimos, lo mejor y sobre todo que se recupere bien", concluyó Putellas.